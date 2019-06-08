Фонсека впервые прокомментировал подписание контракта с "Ромой"

Португалец Паулу Фонсека, который все еще возглавляет донецкий "Шахтер", прокомментировал возможное подписание контракта с итальянской "Ромой".

"Роме" удалось снизить отступные за Фонсеку, которые требовал "Шахтер". "Горняки" хотели за своего тренера 5 миллионов евро. Но стороны сошлись на 2 миллионах евро. При этом сообщалось, что Фонсека готов сам заплатить часть из этих средств.

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В комментарии Corriere dello Sport Фонсека заявил, что счастлив, что может вылететь в Рим, сообщает Football Italia.

Я действительно счастлив, что ситуация сложилась удачно, и скоро я смогу вылететь в Рим,

– сказал Фонсека.

Газета Il Tempo пишет, что 46-летний португалец подпишет контракт с "волками" в Лондоне, где 12 июня встретится с президентом римлян Джеймсом Паллоттой.

Зато "Шахтер" после отставки Паулу Фонсеки может возглавить бывший тренер "Бетиса" Кике Сетьен.