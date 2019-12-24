Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия: имена богачей

Журнал Forbes решил посчитать, сколько заработали спортсмены за последние десять лет – с 2010 до 2019 года. В общем доход топ-10 спортсменов за десять лет составил 6,1 миллиарда долларов.

В журнале отмечают, что к 2010 году гольфист Тайгер Вудс был единственным, кто за год сумел заработать более 80 миллионов долларов. К 2019 году таких спортсменов уже с десяток. Этому способствовали телевизионные контракты, персональные соглашения спортсменов с различными производителями и зарплаты или гонорары (в зависимости от вида спорта).

К слову: Forbes назвал список самых дорогих спортивных клубов: в топ-50 только 8 футбольных команд

1. Флойд Майвезер. Бокс. 915 миллионов долларов

На первом месте оказался боксер Флойд Майвезер. При этом "забег к деньгам" он начал в 2006 году, когда разорвал контракт с Top Rank, что стоило ему 750 тысяч долларов. После этого Майверез превратился из "Хорошенького мальчика" (Pretty Boy) в "Деньги" (Money).

Больше всего он заработал в 2015 и 2017 годах, когда провел два боя. Первый – с Мэнни Пакьяо, а второй – против Конора МакГрегора. На эти бои было продано 10 миллионов прав на трансляцию, что принесло боксеру 500 миллионов долларов.

2. Криштиану Роналду. Футбол. 800 миллионов долларов

Личные соглашения со спортивными производителями, собственный бренд и переход в "Ювентус" позволили португальцу выйти на второе место. Его доход за десять лет – 800 миллионов долларов.

3. Лео Месси. Футбол. 750 миллионов долларов.

Роналду обошел своего главного конкурента – Месси. При том, что аргентинец стал самым высокооплачиваемым спортсменом – 127 миллионов долларов.

Больше об этом: Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов

4. ЛеБрон Джеймс. Баскетбол. 680 миллионов долларов

5. Роджер Федерер. Теннис. 640 миллионов долларов

6. Тайгер Вудс. Гольф. 615 миллионов долларов

7. Фил Микельсон. Гольф. 480 миллионов долларов

8. Мэнни Пакьяо. Бокс. 435 миллионов долларов

9. Кевин Дюрент. Баскетбол. 425 миллионов долларов

10. Льюис Хэмильтон. Формула-1. 400 миллионов долларов

Стоит отметить, что Серена Уильямс стала единственной женщиной, которая попала в топ-40 высокооплачиваемых спортсменов десятилетия, заработав 215 миллионов долларов.