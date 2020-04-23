Форман отговаривает Кличко возвращаться: украинец может побить рекорд знаменитого боксера

Знаменитый американский боксер Джордж Форман высказал свое мнение относительно слухов о возвращении Владимира Кличко. 44-летний украинец вроде бы готов возобновить боксерскую карьеру, чтобы побить рекорд Формана.

Как сообщает klitschko-brothers.com, Форман рекомендует украинскому боксеру не возобновлять карьеру.

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А зачем Владимиру снова отдавать всего себя боксу? Если ему действительно нужны деньги, он должен попытаться. Но если это будут не финансовые причины, я бы посоветовал ему больше не боксировать,

– заявил Форман.

Форман – самый старший боксер, завоевавший титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

Он стал чемпионом мира в 45 лет. В 1994 году американец неожиданно победил Майкла Мурера и стал чемпионом мира по версиям WBA и IBF.

Форману было 46 лет, когда он потерял пояс чемпиона IBF за отказ от реванша с Акселем Шульцем.

Теоретически Кличко, чтобы побить рекорд легендарного американца, нужно стать чемпионом мира уже в 2021 году.

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Последний бой Владимир Кличко провел 29 апреля 2017 года. Украинец проиграл Энтони Джошуа в зрелищном поединке.

Летом 2017 года Владимир объявил о завершении карьеры профессионального боксера.

После этого появлялось много слухов, якобы Кличко планирует вернуться в ринг.

Владимир сделал несколько неоднозначных заявлений. В частности, он говорил, что готов вернуться в ринг не для того, чтобы просто кого-то победить, а ради рекорда.

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