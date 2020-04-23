Форман отговаривает Кличко возвращаться: украинец может побить рекорд знаменитого боксера
Знаменитый американский боксер Джордж Форман высказал свое мнение относительно слухов о возвращении Владимира Кличко. 44-летний украинец вроде бы готов возобновить боксерскую карьеру, чтобы побить рекорд Формана.
Как сообщает klitschko-brothers.com, Форман рекомендует украинскому боксеру не возобновлять карьеру.
Читайте также Он был угрозой для Кличко: Владимир отказался от обязательного боя
А зачем Владимиру снова отдавать всего себя боксу? Если ему действительно нужны деньги, он должен попытаться. Но если это будут не финансовые причины, я бы посоветовал ему больше не боксировать,
– заявил Форман.
Форман – самый старший боксер, завоевавший титул чемпиона мира в супертяжелом весе.
Он стал чемпионом мира в 45 лет. В 1994 году американец неожиданно победил Майкла Мурера и стал чемпионом мира по версиям WBA и IBF.
Форману было 46 лет, когда он потерял пояс чемпиона IBF за отказ от реванша с Акселем Шульцем.
Теоретически Кличко, чтобы побить рекорд легендарного американца, нужно стать чемпионом мира уже в 2021 году.
Это интересно Усик бросил вызов Владимиру Кличко, но проиграл: видео боя
Последний бой Владимир Кличко провел 29 апреля 2017 года. Украинец проиграл Энтони Джошуа в зрелищном поединке.
Летом 2017 года Владимир объявил о завершении карьеры профессионального боксера.
После этого появлялось много слухов, якобы Кличко планирует вернуться в ринг.
Владимир сделал несколько неоднозначных заявлений. В частности, он говорил, что готов вернуться в ринг не для того, чтобы просто кого-то победить, а ради рекорда.
Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.
Читайте также
-
Легендарный боксер предостерег Усика перед боем с Чисоройсегодня , 16:06
-
Титул, который выиграл Ломаченко, официально отдали американскому боксерусегодня , 12:47
-
Товарищеский матч Италия – Украина отмененсегодня , 12:21
-
Восстановление УПЛ: появился календарь матчейсегодня , 16:38
-
АПЛ может не возобновиться: английские клубы против доигрывания сезонасегодня , 14:08
-
УЕФА официально перенес чемпионат Европы среди женских командсегодня , 15:35