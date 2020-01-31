Формат Матча звезд НБА изменили в честь Коби Брайанта

16 февраля в Чикаго состоится матч всех звезд НБА. На этот матч руководство лиги решило изменить формат проведения в честь погибшего Коби Брайанта.

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Об изменениях в формате проведения Матча звезд НБА говорится на официальном сайте организации.

Новый формат Матча звезд НБА в честь Коби Брайанта

Первые три четверти матча будут начинаться со счета 0:0, и команды будут бороться за победу в каждой из них.

В четвертой четверти не будет отсчета времени – команды будут играть, пока одна из них не достигнет окончательной отметки. Финальный результат будет сформирован посредством составления всех набранных очков за предыдущие три четверти каждой команды и приложением 24 очков. Например, если первые три четверти закончатся со счетом 100:95, то первой команде для победы надо будет набрать 24 очка, а второй – 29. Напомним, что именно под 24-м номером выступал Коби Брайант.

Также каждая из команд будет перечислять 100 тысяч долларов на благотворительность за победу в четверти. Еще 200 тысяч долларов перечислит команда-победитель. Команда самостоятельно будет выбирать благотворительную организацию, которой будут пожертвованы средства. Еще один миллион долларов пожертвует НБА общественным организациям Чикаго.

Капитанами команды стали ЛеБрон Джеймс и Яннис Адетокумбо.

Что известно о смерти Коби Брайанта