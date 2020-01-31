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Формат Матча звезд НБА изменили в честь Коби Брайанта

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Погиб Коби Брайант / Getty Images

16 февраля в Чикаго состоится матч всех звезд НБА. На этот матч руководство лиги решило изменить формат проведения в честь погибшего Коби Брайанта.

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Об изменениях в формате проведения Матча звезд НБА говорится на официальном сайте организации.

Новый формат Матча звезд НБА в честь Коби Брайанта

  • Первые три четверти матча будут начинаться со счета 0:0, и команды будут бороться за победу в каждой из них.
  • В четвертой четверти не будет отсчета времени – команды будут играть, пока одна из них не достигнет окончательной отметки. Финальный результат будет сформирован посредством составления всех набранных очков за предыдущие три четверти каждой команды и приложением 24 очков. Например, если первые три четверти закончатся со счетом 100:95, то первой команде для победы надо будет набрать 24 очка, а второй – 29. Напомним, что именно под 24-м номером выступал Коби Брайант.
  • Также каждая из команд будет перечислять 100 тысяч долларов на благотворительность за победу в четверти. Еще 200 тысяч долларов перечислит команда-победитель. Команда самостоятельно будет выбирать благотворительную организацию, которой будут пожертвованы средства. Еще один миллион долларов пожертвует НБА общественным организациям Чикаго.
  • Капитанами команды стали ЛеБрон Джеймс и Яннис Адетокумбо.

Что известно о смерти Коби Брайанта

  • Легендарный баскетболист погиб в авиакатастрофе – его вертолет загорелся и упал вниз. Инцидент произошел неподалеку от Лос-Анджелеса, а именно вблизи города Калабас утром 26 января при местному времени.
  • Все девять человек, находившихся на борту авиасудна погибли. Среди них и его 13-летняя дочь Джианна. Кроме того, на борту находилась ее партнерша по баскетбольной команде Алисса Альтобелли, ее отец Джон (тренер по бейсболу) и мать Керри. Не выжил и пилот вертолета. Все они летели на игру.
  • Катастрофа произошла на 25 минуте полета, перед этим на высоте 500 метров с машиной потеряли связь. Опубликован разговор пилота и диспетчера. Впоследствии стало известно, что вертолет Sikorsky S-76 около минуты падал на высокой скорости, прежде чем разбиться.
  • В день гибели Брайанта все матчи начинались с минуты молчания. Некоторые баскетболисты не разыгрывали мяч в течение 24 секунд. Именно под этим номером выступал Брайант за "Лейкерс".
  • В последнем твите Брайант поздравил ЛеБрона Джеймса, который побил его рекорд в НБА. Сам ЛеБрон расплакался, когда узнал о его гибели.
  • Журнал Time посвятил обложку погибшему Коби Брайант. А по всему Лос-Анджелесу появляются граффити в его честь.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Погиб Коби Брайант Баскетбол
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