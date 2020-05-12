Формула-1: Феттель официально покидает Ferrari
Немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель покинет команду по окончании сезона-2020. Немец принял решение не продлевать контракт с "Скудерией".
О расставании сторон Ferrari официально сообщила на своем сайте. Феттель доработает контракт, который рассчитан до конца 2020 года.
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Как стало известно Bild, стороны не смогли договориться о новом соглашении.
Сообщалось, что Ferrari предлагала Феттелю продлить контракт всего на один сезон с существенным снижением зарплаты.
Если до этого в контракте немца были прописаны 30 миллионов евро, то в соответствии с новой сделкой он бы получал 12 миллионов евро.
При этом в "Скудерии" очевидно решили сделать долгосрочную ставку на Шарля Леклера.
В Ferrari уже нашли замену Феттелю. Итальянцы постараются пригласить в команду испанца Карлоса Сайнса из McLaren.
Феттель выступает за Ferrari с 2015 года. Действующий контракт четырехкратного чемпиона мира рассчитан до конца 2020 года. С Ferrari Феттелю не удалось завоевать ни одного титула чемпиона мира.
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