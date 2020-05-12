24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

Формула-1: Феттель официально покидает Ferrari

- Читати новину українською
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель / planetf1.com

Немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель покинет команду по окончании сезона-2020. Немец принял решение не продлевать контракт с "Скудерией".

О расставании сторон Ferrari официально сообщила на своем сайте. Феттель доработает контракт, который рассчитан до конца 2020 года.

Смотрите также Самые трагические аварии в Формуле-1, которые завершались смертью: видео

Как стало известно Bild, стороны не смогли договориться о новом соглашении.

Сообщалось, что Ferrari предлагала Феттелю продлить контракт всего на один сезон с существенным снижением зарплаты.

Если до этого в контракте немца были прописаны 30 миллионов евро, то в соответствии с новой сделкой он бы получал 12 миллионов евро.

При этом в "Скудерии" очевидно решили сделать долгосрочную ставку на Шарля Леклера.

В Ferrari уже нашли замену Феттелю. Итальянцы постараются пригласить в команду испанца Карлоса Сайнса из McLaren.

Феттель выступает за Ferrari с 2015 года. Действующий контракт четырехкратного чемпиона мира рассчитан до конца 2020 года. С Ferrari Феттелю не удалось завоевать ни одного титула чемпиона мира.

Больше новостей про футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24.

Автор: Михаил Гема
Теги: Ferrari Себастьян Феттель Новости Спорта Спорт Формула-1
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Футболист забил феерический гол пяткой в иностранном чемпионате: видео
11 мая , 18:06 Футболист забил феерический гол пяткой в иностранном чемпионате: видео
Михайло Гема
Усик принял вызов на бой от украинского борца
11 мая , 16:37 Усик принял вызов на бой от украинского борца
Михайло Гема
Показал, что есть украинцы, способные дать ему отпор: борец объяснил, почему бросил вызов Усику
11 мая , 13:22 Показал, что есть украинцы, способные дать ему отпор: борец объяснил, почему бросил вызов Усику
Михайло Гема