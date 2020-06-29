Формула-1: Mercedes изменил ливрею болидов Хэмилтона и Боттаса из-за борьбы с расизмом – фото
Команда Формулы-1 Mercedes-AMG F1 представила новую ливрею на сезон 2020 года. "Серебряные стрелы" в этом сезоне будут "черными".
Mercedes поддержал движение Black Lives Matter
Немецкая команда представила новую ливрею в понедельник, 29 июня. Об этом Mercedes сообщил на официальном сайте.
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В команде заявили, что в 2020 году решили, что их болиды будут в черных цветах из-за борьбы с расизмом.
Mercedes призывает положить конец расизму. Таким образом немецкая компания поддержала движение Black Lives Matter.
Инициативу поддержали пилоты команды – британец Льюис Хэмилтон, финн Валттери Боттас и исполнительный директор команды австриец Тото Вольф.
Впервые Mercedes появится в новых цветах уже на этих выходных, когда в Австрии состоится первое в сезоне Гран-при.
Что такое Black Lives Matter?
Интернациональное движение активистов, выступающих против насилия в отношении представителей негроидной расы.
Занимается организацией акций протестов, демонстраций в связи с дискриминацией на расовой почве, убийствами полицейскими при исполнении служебных обязанностей.
Широкую огласку движение набрало в конце мая. Тогда в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд умер после применения к нему удушающего приема полицейскими при задержании.
США всколыхнули массовые протесты. Также массовые акции прошли в других странах мира.