Перед стартом гран-при Австрии не все пилоты Формулы-1 готовы поддержать движение Black Lives Matter и стать на одно колено. Гонщики некоторых команд опасаются, что жест может быть воспринят неправильно.

Как сообщает ESPN, пилоты Формулы-1 выразят поддержку движению против расизма и дискриминации. Однако до сих пор непонятно, в какой форме это произойдет.

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Пилоты против того, чтобы стать на колено

На футбольных матчах английской Премьер-лиги перед стартовым свистком игроки становятся на одно колено. Подобную практику используют в других видах спорта.

Пилоты Формулы-1 обсуждали возможность встать на одно колено в знак солидарности с идеями движения Black Lives Matter, однако не все гонщики считают этот жест уместным.

"Это правда. Некоторые гонщики не готовы вставать на одно колено", – сообщил пилот Haas Ромен Грожан.

В то же время пилот Mercedes Льюис Хэмилтон заявил, что гонщики могут выразить позицию своими способами.

Представитель Renault Даниэль Риккардо объяснил, почему Формула-1 решила отказаться от того, чтобы стать на одно колено.

Все мы на 100 процентов поддерживаем эти идеи и выступаем против расизма. Думаю, сложность в том, как этот жест будет восприниматься в странах, которые представляют некоторые гонщики. Мы поддерживаем движение Black Lives Matter, здесь нет никакой политики, просто существует тонкая грань, которая касается восприятия жеста людьми разных национальностей,

– заявил австралиец.

Он добавил, что гонщики не хотят подвергнуть кого-то опасности.

"Никого не будут судить или критиковать за то, что он поступил определенным образом или не встал на одно колено. Вероятно, мы выразим нашу поддержку все вместе, а потом некоторые из нас сделают дополнительный жест", – заявил Даниэль.

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Леклер уже отказался от жеста

Пилот Ferrari Шарль Леклер сообщил, что не собирается становиться на одно колено перед гран-при Австрии. В то же время он полностью поддерживает борьбу против неравенства.

"Все 20 гонщиков вместе со своими командами выступают против расизма и предубеждений и приветствуют принципы многообразия, равенства и открытости, поддерживая инициативы Формулы-1 и ФИА.

Я считаю, что факты и поведение в повседневной жизни значат больше, чем формальные жесты, которые в некоторых странах могут восприниматься неоднозначно. Я не буду вставать на одно колено, однако это не означает, что готов бороться с расизмом в меньшей степени, чем другие", – подчеркнул монегаски в твиттере.

Он также добавил к сообщению хэштег инициативы Формулы-1 We Race As One.

I believe that what matters are facts and behaviours in our daily life rather than formal gestures that could be seen as controversial in some countries. I will not take the knee but this does not mean at all that I am less committed than others in the fight against racism. — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) July 5, 2020