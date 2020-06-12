Формула-1: три гран-при официально не состоятся
Формула-1 официально подтвердила, что в сезоне-2020 из-за пандемии коронавируса не досчитается трех этапов. Ими стали: гран-при Азербайджана, Сингапура и Японии.
Об этом сообщил официальный сайт Формулы-1. Руководство гонок будет искать альтернативные варианты для заполнения календаря.
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Проблемы с этапами
По словам организаторов, такое решение было принято из-за различных проблем, с которыми сталкивались промоутеры в этих странах.
В Сингапуре и Азербайджане было нужно длительное строительство уличных трасс, что сделало проведение мероприятий в этот период невозможным.
В Японии решение связано с действующим ограничением на прибытие в страну.
Под вопросом также проведение гран-при во Вьетнаме и Бразилии.
Добавим, что США и Мексика по-прежнему являются претендентами на то, чтобы провести гран-при Формулы-1 в этом году.
Альтернативой для заполнения календаря рассматривают двойные этапы в Бахрейне и Сочи. В этом сезоне Формуле уже пришлось отказаться от проведения нескольких этапов.
Сезон Формулы-1 должен стартовать 5 июля в Австрии, где через неделю состоится еще одна гонка. В целом необходимо провести восемь гонок – это необходимый минимум для определения чемпиона Формулы-1.
Организаторы сезона рассчитывают в 2020 году провести минимум 15 гран-при, что позволит получить выплаты по телевизионным контрактам.
Какие гонки официально отменены
- Гран-при Австралии
- Гран-при Нидерландов
- Гран-при Монако
- Гран-при Франции