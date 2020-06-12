Формула-1 официально подтвердила, что в сезоне-2020 из-за пандемии коронавируса не досчитается трех этапов. Ими стали: гран-при Азербайджана, Сингапура и Японии.

Об этом сообщил официальный сайт Формулы-1. Руководство гонок будет искать альтернативные варианты для заполнения календаря.

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Проблемы с этапами

По словам организаторов, такое решение было принято из-за различных проблем, с которыми сталкивались промоутеры в этих странах.

В Сингапуре и Азербайджане было нужно длительное строительство уличных трасс, что сделало проведение мероприятий в этот период невозможным.

В Японии решение связано с действующим ограничением на прибытие в страну.

Под вопросом также проведение гран-при во Вьетнаме и Бразилии.

Добавим, что США и Мексика по-прежнему являются претендентами на то, чтобы провести гран-при Формулы-1 в этом году.

Альтернативой для заполнения календаря рассматривают двойные этапы в Бахрейне и Сочи. В этом сезоне Формуле уже пришлось отказаться от проведения нескольких этапов.

"These decisions have been taken due to the different challenges our promoters face in those countries.



"At the same time we have made significant progress with existing and new promoters on the revised calendar"https://t.co/9li9JzvnOn — Formula 1 (@F1) June 12, 2020

Сезон Формулы-1 должен стартовать 5 июля в Австрии, где через неделю состоится еще одна гонка. В целом необходимо провести восемь гонок – это необходимый минимум для определения чемпиона Формулы-1.

Организаторы сезона рассчитывают в 2020 году провести минимум 15 гран-при, что позволит получить выплаты по телевизионным контрактам.

Какие гонки официально отменены