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Формула-1: болельщики выбрали лучшую гонку сезона

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Гран-при Германии

Формула-1 на официальном сайте запустила голосование, в котором приняли участие более 13 тысяч человек.

Больше всего голосов получила гонка 11-го этапа Формулы-1 Гран-при Германии в Хоккенхайме, победителем которой стал Макс Ферстаппен из Red Bull. Она получила 23% голосов.

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Гонка в Германии запомнилась дождливой погодой и вылетом с трассы лидеров автогонок.

Второе место в голосовании заняла гонка Гран-при Бразилии, где также победил Ферстаппен, а третью позицию разделили между собой гонки в Италии (победа Шарля Леклера из Ferrari) и Австрии (победа Ферстаппена).

Спорт24 писал, что в Абу-Даби состоялась последняя гонка сезона 2019 года. Победу отпраздновал британец Льюис Хэмилтон, который заранее выиграл чемпионат пилотов.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Формула-1
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