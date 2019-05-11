Формула-1: Боттас выиграл поул на гран-при Испании, Хэмилтон – второй

Пилот команды Mercedes Валттери Боттас стал победителем квалификации пятого в сезоне гран-при, который в эти выходные проходит в Испании.

В третьем сегменте заездов финн преодолел дистанцию ​​трассы в Барселоне за 1.15,406 мин, что стало новым ее рекордом.

Читайте также: Испания может потерять этап Формулы-1

Боттас обошел на 0,6 секунды своего более именитого напарника по команде Льюиса Хэмилтона. Для Боттаса это 9 поул в карьере и уже третий в этом сезоне.

Третье место на стартовой решетке завоевал гонщик Ferrari Себастьян Феттель, четвертым стал Макс Ферстаппен с Red Bull. Итальянская и австрийская конюшни, а также команда Haas шагнули в третий сегмент квалификации двумя болидами.

Главная гонка гран-при Испании состоится 12 мая. Начало в 16:10 по киевскому времени.



Результаты квалификации гран-при Испании

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram