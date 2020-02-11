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Формула-1: Ferrari презентовала новый болид на сезон-2020 – фото и видео

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Болид Ferrari в 2020 году / Скриншот

Итальянская команда Ferrari официально представила новый болид, который будет использовать в сезоне-2020 на чемпионате мира

Команда провела презентацию в театре. В мероприятии, кроме руководства "Скудерии", приняли участие пилоты Шарль Леклер и Себастьян Феттель.

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Машина получила индекс SF 1000, что связано с грядущим тысячным гран-при команды в Формуле-1. Автомобиль 2020 года представлен в традиционной красной ливрее.

Болид Ferrari SF 1000 в 2020 году: смотрите видео


Ferrari SF 1000 / Фото: Scuderia Ferrari

Напомним, в сравнении с прошлым годом состав Ferrari не изменился. Боевыми пилотами остаются Себастьян Феттель и Шарль Леклер. В прошлом сезоне этот дуэт помог "Скудерии" занять второе место в Кубке конструкторов. При этом в личном зачете Леклер занял четвертое место, а Феттель стал пятым.

Первые испытания обновленный болид Ferrari пройдет на официальных предсезонных тестах Формулы-1 в Барселоне.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Ferrari Новости Спорта Спорт Формула-1
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