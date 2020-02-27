Формула-1: гран-при Австралии под угрозой срыва из-за коронавируса

Коронавирус Covid-19 наносит все больше вреда спорту. Больше всего от него пока страдает Формула-1.

Новый сезон Формулы-1 должна стартовать уже 15 марта в Австралии. Однако этот этап оказался под угрозой.

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Власти Австралии очень опасаются распространения коронавируса в стране. Особенно их пугают туристы, которые будут приезжать в страну через Гонконг или Сингапур. Именно в этом регионе вспышка коронавируса.

Информацию о такой угрозе подтвердил советник Red Bull Гельмут Марко в комментарии ORF.

"Австралия не хочет пускать в страну людей, которые будут путешествовать через Сингапур или Гонконг. Конечное влияние вируса невозможно предсказать", – заявил Гельмут Марко.