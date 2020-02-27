Формула-1: гран-при Австралии под угрозой срыва из-за коронавируса
Коронавирус Covid-19 наносит все больше вреда спорту. Больше всего от него пока страдает Формула-1.
Новый сезон Формулы-1 должна стартовать уже 15 марта в Австралии. Однако этот этап оказался под угрозой.
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Власти Австралии очень опасаются распространения коронавируса в стране. Особенно их пугают туристы, которые будут приезжать в страну через Гонконг или Сингапур. Именно в этом регионе вспышка коронавируса.
Информацию о такой угрозе подтвердил советник Red Bull Гельмут Марко в комментарии ORF.
"Австралия не хочет пускать в страну людей, которые будут путешествовать через Сингапур или Гонконг. Конечное влияние вируса невозможно предсказать", – заявил Гельмут Марко.
- Из-за вспышки коронавируса руководство Формулы-1 на неопределенное время перенесло гран-при Китая. Гонка в Шанхае должна состояться 19 апреля.
- Власти Вьетнама установили карантин для лиц, которые въезжают из стран, где есть крупные вспышки коронавируса. Это может осложнить проведение дебютного гран-при в этой стране.
- Коронавирус обнаружили и в Бахрейне. Здесь гран-при должно состояться 22 марта.