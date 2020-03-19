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Формула-1 из-за коронавируса перенесла введение революционного регламента

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Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла решение перенести введение нового регламента в Формуле-1. Революционный регламент, который должен вступить в силу в 2021 году, официально перенесен на 2022 год.

Решение принято в связи с неопределенной ситуацией из-за пандемии коронавируса COVID-19, информирует ФИА.

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Правила на сезон-2020 будут действовать еще сезон с заморозкой разработки шасси и коробок передач.

В течение 2021 года команды будут создавать машины на 2022 год в соответствии с новым техническим регламентом.

При этом новый финансовый регламент, предусматривающий введение ограничений расходов, начнет действовать уже со следующего года.

Проработка деталей регламента и окончательное решение о переносе дедлайнов остается за ФИА.

Кстати Член команды McLaren, у которого обнаружили коронавирус, выздоровел

Коронавирус и Формула-1

  • Из-за пандемии COVID-19 новый сезон Формулы-1 до сих пор не стартовал. Первый гран-при должен был состояться 13-15 марта в Австралии, но был отменен.
  • На этот момент из-за коронавируса уже перенесено 7 гран-при. Кроме Австралии, на неопределенный срок перенесены гран-при в Бахрейне, Китае, Вьетнаме, Нидерландах, Испании, Монако;
  • В ФИА надеются, что сезон удастся начать в конце мая.


Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Формула-1
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