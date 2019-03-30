Формула-1: Леклер несколько неожиданно завоевал поул на Гран-при Бахрейна
Пилот Ferrari Шарль Леклер еще с первой квалификации захватил лидерство и удержал его в борьбе за поул-позишн на Гран-при Бахрейна. Рядом с ним стартует его напарник Себастьян Феттель. Оба пилота Mercedes будут за ними.
Еще в первом сегменте квалификации Шарль Леклер возглавил протокол с результатом 1.28,495 минуты. Себастьян Феттель проигрывал ему 0,2 секунды. Зато пилоты Mercedes и Red Bull значительно проигрывали. Их отставание составляло около секунды.
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В начале второго сегмента Леклеру снова не было равных. Несмотря на ошибку, он все равно показал лучшее время на круге – 1.28,046. На этот раз Феттель проиграл напарнику 0,3 секунды. При этом ему пришлось выезжать на вторую попытку. Ведь в предыдущей попытке несколько неудачно притормозил и потерял немало времени.
В начале третьего сегмента возникли проблемы у Феттеля и Ферстаппена, которые вынуждены были пропустить по крайней мере первую серию попыток – немец это сделал из-за испорченной резины в Q2, а пилоту Red Bull что-то чинили в болиде. В этой ситуации у Леклера возникло очевидное преимущество. Ему нужно было лишь не допустить ошибок, что он и сделал и проехал круг за 1.27,958. С абсолютно таким же временем в прошлом году поул взял Феттель.
На втором месте оказался Хэмилтон, который проиграл Леклеру 0,232 с, а Боттас уступил 0,377 секунды.
Во время решающих попыток на трассу вернулись Феттель и Ферстаппен. Немец в своей первой попытке вышел на вторую позицию, опередив Mercedes. Хэмилтон и Боттас остались на втором стартовом ряду, а Леклер, который уже мог не завершать свой круг, немного улучшил свое время и установил новый рекорд круга – 1.27,866.
В средней группе после первой попытки явное преимущество было у Магнуссена, который уверенно опередил Сайнса и Грожана.
Тогда датчанин был на четвертой позиции, но Феттель и Ферстаппен подвинули его дальше. При этом Макс опередил пилота Haas лишь на 0,005 секунды.
Позади Магнуссена стартуют Сайнс, Грожан, Райкконен и Норрис.
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