Формула-1: Netflix выпустил яркий второй сезон сериала

Первый сезон, основанный на событиях чемпионата мира в 2018 году, получил восторженные отзывы болельщиков. Второй сезона посвящен событиям Формулы-1 2019 года.

Во втором сезоне F1: Drive to Survive примут участие все десять команд Формулы-1. В первом сезоне команды Mercedes и Ferrari отказались участвовать в съемках. Борьба за титул в сериале никак обсуждалась.

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Трейлер второго сезона смотрите видео:

Премьера первого сезона F1: Drive to Survive состоялась в марте 2019 года. Документальный сериал состоял из 10 серий. Снимался по ходу сезона-2018 и рассказывал о борьбе в середине пелотона. Сериал получил высокие оценки от зрителей и критиков.

«Це унікальний документальний серіал, який дозволяє вболівальникам побачити приховану сторону Формули-1, показуючи особистості і емоції, які переживають кожна команда і пілот - на стартовій решітці і за її межами», - зазначив директор з медіаправа Формули-1 Іан Холмс. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/auto/news-3809959-vtoroj-sezon-seriala-netflix-pro-formulu-1-podtverzhdjon-s-uchastiem-vseh-komand.html?utm_source=copypaste

Стриминговый сервис Netflix выпустил второй сезон сериала о Формуле-1-Drive to Survive. Он доступен в том числе в Украине. Правда, на русском языке. Сезон состоит из 10 серий.

Это уникальный документальный сериал, который позволяет болельщикам увидеть скрытую сторону Формулы-1, показывая личности и эмоции, которые переживают команды и пилоты,

– сказал директор по медиаправ Формулы-1 Иан Холмс.

Во втором сезоне рассказывается о том, как проходил чемпионат Формулы-1 в 2019 году. В этом сезоне акцент делают как раз на топ-команды и на то, что болельщики обычно не видят.