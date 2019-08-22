Формула-1 показала первые изображения прототипа болида 2021 года: фото и видео

Технические специалисты "Формулы-1" показали первые изображения прототипа болида образца 2021 года. Прототип был смоделирован для проведения тестов в аэродинамической трубе.

В 2021 году в Формуле-1 вступит в силу новый технический регламент, направленный на повышение зрелищности гонок и увеличение количества обгонов.

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Пилоты Формулы-1 также были приглашены для обсуждения положений регламента, который должен быть согласован и опубликован до октября нынешнего года.



Фото: formula1.com

Перед Гран При Германии рабочая группа FIA провела в аэродинамической трубе первые испытания прототипа машины 2021 года. Для тестов использовалась модель в 50% масштабе с 18-дюймовыми колесами. Для работы была арендована аэродинамическая труба Sauber в Хинвиле, поскольку она позволяет получить более точные результаты и сравнить их с расчетными данными CFD.



​Фото: formula1.com

В FIA считают, что боковые понтоны и заднее антикрыло модели останутся практически неизменными на реальной машине, тогда как работа с носовым обтекателем будет продолжена.

Испытания прототипа должны были показать, удалось ли снизить колебания потока воздуха позади машины, что будет способствовать более плотной борьбе на трассе и, соответственно, увеличению числа обгонов. Судя по словам технического директора Формулы-1 Пэта Симондса, FIA это удалось: "Результаты даже превзошли показатели, к которым мы стремились, начиная проект".