Формула-1 представила промо нового сезона под песню Chemical Brothers: видео
Уже в пятницу, 15 марта, стартует новый сезон Формулы-1. К его началу руководство Формулы 1 представило промо-ролик сезона 2019.
В промо-ролике от Формулы-1 использованы кадры из прошлого сезона, так и предыдущих лет. Все это наложено на песню We’ve Got to Try группы Chemical Brothers.
Промо-видео нового сезона Формулы-1
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Перед этим был представлен и официальный клип на эту песню. Он тоже в стиле Формулы-1. И рассказывает о жизни собаки Girl the Dog, которого научили управлять болидом Формулы-1, после чего отправили в космос.
Видео клип We’ve Got to Try группы Chemical Brothers
Источник: 24 Канал
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