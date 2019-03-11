Формула-1 представила промо нового сезона под песню Chemical Brothers: видео

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Формула-1 представила промо нового сезона под песню Chemical Brothers: видео

Уже в пятницу, 15 марта, стартует новый сезон Формулы-1. К его началу руководство Формулы 1 представило промо-ролик сезона 2019.

В промо-ролике от Формулы-1 использованы кадры из прошлого сезона, так и предыдущих лет. Все это наложено на песню We’ve Got to Try группы Chemical Brothers.

Промо-видео нового сезона Формулы-1

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Перед этим был представлен и официальный клип на эту песню. Он тоже в стиле Формулы-1. И рассказывает о жизни собаки Girl the Dog, которого научили управлять болидом Формулы-1, после чего отправили в космос.

Видео клип We’ve​ Got to Try группы Chemical Brothers

 

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Теги: Спорт Формула-1
Источник: 24 Канал
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