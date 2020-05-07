Самые трагические аварии в Формуле-1, которые завершались смертью: видео

Формула-1 считается одним из самых опасных видов спорта. Каждый гоночный уикенд пилоты выдерживают серьезные нагрузки на скорости свыше 300 км/час. Иногда гонки заканчиваются трагически, забирая на тот свет лучших.

Вольфган фон Трипс

Немецкий гонщик Формулы-1, погибший 10 сентября 1961 года в возрасте 33 лет, сообщает "24 канал".

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На гран-при Италии произошла страшная авария. На втором круге он столкнулся с Джимом Кларком. Его автомобиль слетел. Фон Трипса выбросило из болида и он разбился. Автомобиль же полетел дальше и убил 13 зрителей.

Видео смертельной аварии фон Трипса

Лоренцо Бандини

Умер 10 мая 1967 года. На момент смерти итальянцу был всего 31 год. На гран-при Монако на 82 круге он потерял управление и вылетел.

Ferrari 312 итальянца на полной скорости ударилась в отбойник, автомобиль потерял левые колеса, опрокинулся и загорелся.

Тушение болида заняло целых четыре минуты, и все это время гонщик был внутри. Судьи и пожарные несколько раз пытались вытащить Бандини из машины, и каждый раз сила пламени мешала этому.

Потом еще четверть часа, извлеченный из машины гонщик, пролежал на краю трассы, прежде чем по морю он был доставлен в больницу. Получив ожоги 70% тела, Лоренцо прожил еще три дня, и в среду, 10 мая 1967 умер.

Видео аварии Бандини

Джим Кларк

Легендарный британский гонщик, который дважды становился чемпионом мира, погиб 7 апреля 1968 года. На момент смерти в Германии Кларку было 32 года.

Болид Кларка на "Хоккенхаймринге" заскользил боком в направлении левой обочины, ударился о дерево боком и развалился на три части.

В результате столкновения гонщик погиб. Сейчас на месте его гибели установлен памятный крест.

Видео аварии Кларка

Йохен Риндт

Во время практики на гран-При Италии 5 мая 1970 года в Монце Риндт получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался в автомобиле скорой помощи по дороге в Миланский госпиталь.

Трагическая гибель Риндта ошеломила весь спортивный мир. У Жаки Икса все еще был шанс обойти Риндта по сумме очков, но когда Lotus 72 Эмерсона Фитипальди обошел Ferrari на гран-при США, Карл Йохен Риндт стал первым и последним чемпионом мира, награжденным посмертно.

Видео аварии Риндта

Том Прайс

Погиб на гран-при Южной Африки 1977 года. Он сбил маршала, который перебегал трассу с огнетушителем, который и попал гонщику в голову.

Видео смерти Прайса (18+)

Ронни Петерсон

На гран-при Италии 1978 года попал в аварию на старте. Был доставлен в больницу с переломами обеих ног.

По словам врачей Петерсон находился в тяжелом состоянии, однако его жизни ничего не угрожало. Но ночью он умер. Причиной смерти стали травмы, вызвавшие жировую эмболию.

Видео аварии Петерсона

Жиль Вильнев

Канадский автогонщик, вицечемпион мира по автогонкам в классе Формула-1 (1979), отец Жака Вильнева.

Получил смертельные травмы в аварии во время квалификации гран-при Бельгии 1982 года.

После прохождения поворота "Бутте" Ferrari № 27 на огромной скорости зацепила передним левым колесом правое заднее колесо автомобиля March Йохена Масса – бывшего напарника Вильнева по McLaren.

В результате столкновения машина Жиля взлетела вверх, по инерции пролетела до поворота "Терламенбохт", сделав несколько ужасающих кульбитов, перед тем как упасть на асфальт.

Рывок был такой силы, что ремни безопасности не выдержали и сорвались с креплений, пилота выбросило из кокпита вместе с сиденьем.

Видео аварии Вильнева

Штефан Беллоф

Немецкий автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Победитель чемпионата спорткаров 1984 года, в которых он выступал за заводскую команду Ротманс Порше.

Во время 1000-километрового марафона в Спа Беллоф попал в страшную аварию. Его Порше 956 столкнулся с Порше 962 Жаки Икса в повороте О Руж.

Обе машины загорелись. Через час из медицинского центра в Спа пришла новость о смерти Беллофа, хотя его авария с самого начала не оставляла никаких шансов на выживание.

Видео аварии Беллофа

Айртон Сенна

1 мая 1994 года погиб легендарный гонщик Формулы-1 Айртон Сенна. Бразилец погиб на 34 году жизни в результате аварии на гран-при Сан-Марино.

Видео аварии Сенны

Жюль Бьянки

Французский автогонщик. Дебютировал в Формуле-1 в сезоне 2013 года за команду "Маруся".

5 октября 2014 года на гран-при Японии во время прохождения 7 поворота (Dunlop Curve) трассы Судзука болид Жюля Бьянки сорвался с траектории и, несмотря на попытки пилота выровнять машину, болид вылетел с трассы на скорости более 200 км/час.

Болид врезался в трактор-подъемник, который в этот момент эвакуировал болид Адриана Сутила.

Жулю диагностируют диффузное аксональное повреждение головного мозга. Через девять месяцев после травмы, в пятницу, 17 июля 2015 года, Жюль Бьянки скончался в университетской больнице Ниццы, так и не выйдя из комы.

Видео аварии Бьянки

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