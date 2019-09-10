Фортуна – Вольфсбург: прогноз букмекеров на чемпионат Германии

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Первый соперник "Александрии" в Лиге Европы набрал неплохие обороты на старте Бундеслиги. Собственно, третья команда таблицы "Вольфсбург" в статусе фаворита отправляется в гости к "Фортуне" из Дюссельдорфа.

Матч против "Фортуны" будет для "Вольфсбурга" генеральной репетицией перед схваткой с "Александрией". Четвертый тур Бундеслиги волки откроют 13 сентября в 21:30.

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На победу волков коэффициент – 2,29. На хозяев – 3,16, ничью оценивают коэффициентом 3,66.

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С высокой вероятностью соперникам удастся обменяться голами – коэффициент 1,56. Хотя бы одна не забьет – 2,4.

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Добавим, официальный сайт "Вольфсбурга" опозорился, назвав Леонида Буряка тренером "Александрии".

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Теги: Новости Спорта Футбол Спорт Бундеслига
Источник: 24 канал
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