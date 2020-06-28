27-го июня в немецкой Бундеслиге официально завершился футбольный сезон 2019/2020. Все 9 туров играли одновременно и в матче между "Хоффенхаймом" и "Боруссией" Дортмунд был зафиксирован разгром. "Шмели" сенсационно проиграли со счетом 4:0.

Рекорд сезона для Крамарича

Героем поединка стал хорватский форвард "Хоффенхайма" Андрей Крамарич, оформивший покер. Хорват – единственный футболист в этом сезоне Бундеслиги, который забил 4 гола в одной игре, сообщает 24 канал.

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Для "Боруссии" матч не имел никакого турнирного значения, ведь команда обеспечила себе серебряные награды. "Хоффенхайму" нужно было набирать очки, чтобы гарантировать прямую путевку в Лигу Европы.

"Хоффенхайм" взялся за дело на 8 минуте, открыв счет. В середине тайма гости удвоили преимущество, а после перерыва закрепили.

Четвертый гол стал олицетворением поединка. "Хоффенхайм" заработал пенальти и партнеры доверили дело все том же Крамаричу.

Андрей пробил, несмотря на голкипера Романа Бюрки. Вратарь угадал направление, но пропустил – мяч пролетел под подмышкой.

Этот стиль принадлежит нападающему "Ливерпуля" Фирмино, который в свое время выступал за "Хоффенхайм".

Перед игрой я думал, если нам назначат пенальти при счете 3:0, я обязательно пробью ноу-луком. Как Фирмино,

– сказал хорват.

Следует отметить, что Крамарич – первый игрок "Хоффенхайма" в истории, оформивший покер.

Более того, Андрей первый в Бундеслиге, кому удалось забить четыре гола "Боруссии" на ее поле.

Смотрите видео голов Крамарича в ворота "Боруссии"