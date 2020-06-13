Украинский нападающий Юрий Яковенко отметился очередным голом в футболке "Эсбьерга". Этот удар стал десятым результативным в активе футболиста в этом сезоне.

27-й тур чемпионата Дании начался матчем, где "Эсбьерг" принимал "Рандерс", пишет 24 канал.

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Безумная результативность украинца

В составе хозяев вышел украинский форвард Юрий Яковенко и помог команде одержать важную победу. На 17-й минуте встречи украинцу удалось огорчить голкипера соперников и сделать счет на табло – 2:0.

Подчеркнем, что этот гол стал десятым результативным ударом Яковенко в 30 матчах сезона.

Добавим, что матч для команды украинца выдался непростым. Гости при счете 0:3 отыграли два гола и имели шансы сравнять счет в матче. Лишь в концовке матча пропустили результативную контратаку соперника, которая поставила точку в матче. Итоговый счет встречи – 4:2.

Гол Яковенко-младшего в матче смотрите видео:

Что известно об Юрие Яковенко