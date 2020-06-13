Форвард Яковенко-младший издевается над соперниками в Европе – видео
Украинский нападающий Юрий Яковенко отметился очередным голом в футболке "Эсбьерга". Этот удар стал десятым результативным в активе футболиста в этом сезоне.
27-й тур чемпионата Дании начался матчем, где "Эсбьерг" принимал "Рандерс", пишет 24 канал.
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Безумная результативность украинца
В составе хозяев вышел украинский форвард Юрий Яковенко и помог команде одержать важную победу. На 17-й минуте встречи украинцу удалось огорчить голкипера соперников и сделать счет на табло – 2:0.
Подчеркнем, что этот гол стал десятым результативным ударом Яковенко в 30 матчах сезона.
Добавим, что матч для команды украинца выдался непростым. Гости при счете 0:3 отыграли два гола и имели шансы сравнять счет в матче. Лишь в концовке матча пропустили результативную контратаку соперника, которая поставила точку в матче. Итоговый счет встречи – 4:2.
Гол Яковенко-младшего в матче смотрите видео:
Что известно об Юрие Яковенко
- Он сын бывшего игрока киевского "Динамо" Павла Яковенко. Его старший брат футболист Александр Яковенко.
- С 2010 по 2012 год играл за киевскую "Оболонь".
- В конце сентября 2013 года перешел во французский "Аяччо", выступающий в Лиге 1.
- С 2014 по 2015 год играл за кипрский "Антортосис", где не всегда выполнялись условия его контракта, поэтому Яковенко решил покинуть клуб.
- В 2017 года 23-летний футболист стал игроком датского "Эсбьерга".
- Играл за юношеские сборные команды Украины.
- В составе U-21 под руководством главного тренера Сергея Ковальца участвовал в турнире "Кубок Содружества" 2013 года. На соревнованиях отличился четыре раза, а также был признан лучшим футболистом в номинации "Лучший нападающий турнира".