Форвард "Арсенала" попал в аварию на Lamborghini ценой в 313 тысяч евро: фото и видео

8 Читати новину українською
Форвард "Арсенала" попал в аварию на Lamborghini ценой в 313 тысяч евро: фото и видео

Габонский нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг попал в аварию на серебристой Lamborghini Aventador.

Инцидент случился еще в пятницу, 8 ноября, вечером на одной из британских трасс. Форвард возвращался домой после тренировки. Он был за рулем Lamborghini Aventador, когда ударил автомобиль, который был перед ним. Этот автомобиль оценивается в 270 тысяч фунтов стерлингов (313 тысяч евро).

Как сообщает The Sun, футболист не получил повреждений, ведь трафик в этот вечер был медленный, и автомобили двигались с малой скоростью. Уже в субботу, 9 ноября, игрок сыграл за "Арсенал" в матче против "Лестера", Он отыграл весь матч, а его команда проиграла.

 Читайте также: "Челси" выиграл 6 игру подряд, "Лестер" обыграл "Арсенал": результаты матчей АПЛ

Стоит отметить, что Обамеянг является большим поклонником суперкаров. В его гараже есть Ferrari стоимостью в 1 миллион фунтов (таких автомобилей насчитывается лишь 499 экземпляров). Также он владелец Range Rover Sport Mansor, Porsche Panamera Turbo Techart и Aston Martin D89 Volante 2.

Читайте также: Вратарь "Карпат" показал неприличный жест после матча с "Мариуполем" и получил наказание: фото

Нападающий может себе позволить такой автопарк. Его зарплата в "Арсенале" составляет 200 тысяч фунтов стерлингов (230 тысяч евро) в неделю.

Также Обамеянг является любителем быстрой езды. В сентябре его оштрафовали за превышение скорости, когда он ехал 160 км/час. За это он получил шесть штрафных баллов в своей водительской лицензии.

blog_ava
Магнитные бури в ноябре 2019 года: когда произойдут мощные метеоудары
сегодня
9787
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Спорт Lamborghini Аварии и ДТП Арсенал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как "Оттава" забросила две шайбы за 4 секунды в матче НХЛ: видео
сегодня 15:36 Как "Оттава" забросила две шайбы за 4 секунды в матче НХЛ: видео
Юрій Семенюк 34
Отобравший у Ломаченко чемпионский пояс боксер провел первую защиту титула: видео
сегодня 08:10 Отобравший у Ломаченко чемпионский пояс боксер провел первую защиту титула: видео
Юрій Семенюк 1124
Конкурент Лунина пропустил курьезный гол, после которого Андрей должен получить шанс: видео
9 ноября 18:21 Конкурент Лунина пропустил курьезный гол, после которого Андрей должен получить шанс: видео
Юрій Семенюк 103
Пятов, Пидгрушная, Беленюк и другие прочитали стихи ко Дню украинского языка: искренние видео
9 ноября 17:53 Пятов, Пидгрушная, Беленюк и другие прочитали стихи ко Дню украинского языка: искренние видео
Юрій Семенюк 105
"Днепр-1" прервал серию неудач, сенсационно отобрав очки у "Десны": видео
9 ноября 16:01 "Днепр-1" прервал серию неудач, сенсационно отобрав очки у "Десны": видео
Юрій Семенюк 162
Новости
Больше новостей
Залиште відгук