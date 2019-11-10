Форвард "Арсенала" попал в аварию на Lamborghini ценой в 313 тысяч евро: фото и видео

Габонский нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг попал в аварию на серебристой Lamborghini Aventador.

Инцидент случился еще в пятницу, 8 ноября, вечером на одной из британских трасс. Форвард возвращался домой после тренировки. Он был за рулем Lamborghini Aventador, когда ударил автомобиль, который был перед ним. Этот автомобиль оценивается в 270 тысяч фунтов стерлингов (313 тысяч евро).

Как сообщает The Sun, футболист не получил повреждений, ведь трафик в этот вечер был медленный, и автомобили двигались с малой скоростью. Уже в субботу, 9 ноября, игрок сыграл за "Арсенал" в матче против "Лестера", Он отыграл весь матч, а его команда проиграла.

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Стоит отметить, что Обамеянг является большим поклонником суперкаров. В его гараже есть Ferrari стоимостью в 1 миллион фунтов (таких автомобилей насчитывается лишь 499 экземпляров). Также он владелец Range Rover Sport Mansor, Porsche Panamera Turbo Techart и Aston Martin D89 Volante 2.

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Нападающий может себе позволить такой автопарк. Его зарплата в "Арсенале" составляет 200 тысяч фунтов стерлингов (230 тысяч евро) в неделю.

Также Обамеянг является любителем быстрой езды. В сентябре его оштрафовали за превышение скорости, когда он ехал 160 км/час. За это он получил шесть штрафных баллов в своей водительской лицензии.