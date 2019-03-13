Форвард "Динамо" успешно перенес операцию на плече и начал реабилитацию: фото

Испанский форвард "Динамо" Фран Соль 12 марта был прооперирован. Ему сделали операцию на плече.

Фран Соль перенес хирургическое вмешательство в связи с травмой плеча. По предварительным прогнозам, испанец пропустит не менее двух месяцев.

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Операция состоялась вчера, как и планировалось. С сегодняшнего дня начинаю восстановление, чтобы как можно скорее вернуться на поле. Это не лучший день, чтобы провести день рождения, но это то, что есть... Спасибо всем за поддержку! Вперед "Динамо"! В футболе нет ничего невозможного,

– написал Соль.

К слову, именно 13 марта футболист празднует свой День рождения. Ему исполнилось 27 лет.

Спорт 24 писал, что Фран Соль получил травму в матче 20 тура УПЛ "Десна" – "Динамо". Испанец повредил плечо и покинул поле в конце первого тайма.

Испанец точно пропустит остаток сезона и, соответственно, не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Челси", который киевляне проведут на НСК "Олимпийский" 14 марта.

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