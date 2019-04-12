Форвард "Ливерпуля" признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

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Форвард "Ливерпуля" признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Форвард "Ливерпуля" Роберто Фирмино признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

В матче против "Порту" Фирмино забил гол и отдал результативную передачу. "Ливерпуль" в итоге победил 2:0

Как это было: "Ливерпуль" уверенно победил "Порту" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

Также на награду претендовали полузащитник "Аякса" Фрэнки де Йонг, защитник "Барселоны" Жерард Пике и полузащитник "Тоттенхэма" Хон Мин Сон.

Стоит увидеть: Как 19-летний Жоау Фелиш из "Бенфики" стал самым молодым автором хет-трика в Лиге Европы

 

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Теги: Футбол Спорт Новости Спорта ФК Ливерпуль Лига чемпионов
Источник: 24 Канал
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