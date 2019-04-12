Форвард "Ливерпуля" признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Форвард "Ливерпуля" Роберто Фирмино признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
В матче против "Порту" Фирмино забил гол и отдал результативную передачу. "Ливерпуль" в итоге победил 2:0
Как это было: "Ливерпуль" уверенно победил "Порту" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов
Также на награду претендовали полузащитник "Аякса" Фрэнки де Йонг, защитник "Барселоны" Жерард Пике и полузащитник "Тоттенхэма" Хон Мин Сон.
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Источник: 24 Канал
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