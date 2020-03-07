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Форвард "Марселя" сыграл матч в шапочке для плавания – фото

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В рамках 28-го тура чемпионата Франции "Марсель" дома сыграл с "Амьеном", выявить сильнейшего во встрече не удалось, матч завершился боевой ничьей. В одном из эпизодов нападающий Дарио Бенедетто получил рассечение уха и покинул поле для получения медицинской помощи, но через некоторое время вернулся в игру.

В начале первого тайма форварду пришлось покинуть поле после повреждения. Бенедетто вернулся в игру, надев шапочку для плавания и тем самым прикрыв рану.

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Дарио Бенедетто

Поединок завершился со счетом – 2:2.

Добавим, "Марсель" занимает вторую строчку турнирной таблицы, в активе у него 56 очков. "Амьен" является аутсайдером французской Лиги 1 и находится на 19-м месте из 20 команд чемпионата, в активе которого 23 очка.

Отметим, что в прошлом туре "Марсель" на выезде сыграл с "Нимом". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Бенедетто оформил хет-трик. В текущем сезоне 29-летний нападающий сыграл 27 матчей, в которых забил 11 голов и дважды ассистировал.

В следующем туре, 14 марта, "Марсель" сыграет на выезде против "Монпелье", а "Амьен" дома встретится с "Анже".

Видеообзор матча

 

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Футбол Спорт
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