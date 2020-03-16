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Форвард "Наполи" Дрис Мертенс оригинально поддерживает физическую форму: видео

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Много футбольных чемпионатов временно приостановили из-за пандемии коронавируса, а футболисты были отправлены на самоизоляцию. Форвард итальянского клуба Дрис Мартенс нашел забавный выход, как не останавливать свой тренировочный процесс.

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс на своей странице в инстаграме опубликовал видео, как приседает на одной ноге, держа в руках большую бутылку вина.

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У меня есть самый важный жизненный девиз. Немного вина – это решение многих проблем,
– забавно подписал Мертенс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My greatest advice in life: “a little bit of wine is the solution to a lot of problems” #quarantainelife

Допис, поширений Dries Mertens (@driesmertens)

Пока европейский футбол парализован из-за коронавируса, а Серия А отменила все матчи до 4 апреля.

Коронавирус и футбол

  • Пока розыгрыши большинства футбольных лиг Европы временно остановлены на неопределенный срок. В частности, до апреля остановлены чемпионаты Англии, Испании, Италии, Франции и Германии.
  • В то же время уже зафиксированы несколько случаев заражения футболистов и тренеров. 11 марта "Ювентус" официально сообщил, что защитник Даниэле Ругани инфицирован коронавирусом.
  • Итальянская "Сампдория" сообщила, что пятеро футболистов и клубный врач инфицированы коронавирусом.
  • Также коронавирус обнаружен у трех игроков английского "Лестера". Фамилии футболистов не называют.
  • Обнаружили коронавирус у главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты.
  • У вингера английского "Челси" Каллума Хадсона-Одои тоже обнаружили коронавирус, игрок находится на самоизоляции.
  • У 5 членов испанской "Валенсии" обнаружили коронавирус.


Данные о смертности от коронавируса/ Инфографика 24 канала

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Автор: София Кулай
Теги: Спорт Футбол Наполи
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