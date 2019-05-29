Форвард сборной Украины имеет проблемы с сердцем и может закончить карьеру в 26 лет

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Владислав Кулач имеет проблемы с сердцем
Владислав Кулач имеет проблемы с сердцем

Форвард Владислав Кулач не провел ни одного матча в 2019 году. Как оказалось, у нападающего проблемы с сердцем.

В начале 2019 года Владислав Кулач перешел в аренду в "Александрию". Перед тем он выступал за полтавскую "Ворсклу" (тоже в аренде), а права на него принадлежат донецкому "Шахтеру". Последний матч нападающий провел еще 3 декабря 2018 года за "Ворсклу" как раз против "Александрии".

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По данным журналистов телеканала "Футбол", у Кулача серьезные проблемы с сердцем. Именно поэтому футболист не играет с начала года. И поставил свою карьеру на паузу.

При этом Кулач активно играл за "Ворсклу" в 2018 году. А также получил вызов в сборную Украины. В том числе на официальный матч Лиги наций против Чехии. Однако на поле за "сине-желтых" Кулач так и не вышел.

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Теги: ФК Александрия Новости Спорта Спорт Футбол
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