Форвард сборной Украины не перешел в топ-чемпионат из-за желания сыграть на Евро

Нападающий бельгийского "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук еще зимой мог перейти в один из клубов чемпионата Англии, Италии или Испании. Однако из-за желания футболиста сыграть за "сине-желтых" на Евро-2020, такие планы пришлось отложить.

Игра Яремчука за "Гент" и сборную Украины привлекла к нему внимание большого количества клубов из топ-лиг. И сам "Гент" не прочь продать форварда, которого авторитетное издание Transfermarkt оценило в 12 миллионов евро. При этом переход мог произойти уже зимой. И на пути этому стала травма.

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По данным журналиста Игоря Цыганыка, еще с осени Яремчука беспокоил голеностоп. Врачи сначала не решились на хирургическое вмешательство, полагая, что можно ограничиться терапевтическим методом. Сам игрок все это время играл на обезболивающих уколах. И со временем стало понятно, что без операции не обойтись. Руководство "Гента" не очень этому обрадовался, ведь это означало, что Яремчуку понадобится длительное восстановление. Поєтому о его трансфере зимой речь уже не будет идти.

И здесь стоит отметить, что если бы Яремчук не согласился на операцию и продолжил играть на уколах, он мог бы пропустить Евро-2020. Поэтому сам игрок оказался перед выбором – переходить зимой в топ-чемпионат или же сыграть на Евро-2020, где он является одним из ключевых игроков сборной Украины. Яремчук пообщался с Андреем Шевченко, который сказал, что очень рассчитывает на него на Чемпионате Европы летом 2020 года.

"И было принято решение об операции. Она прошла успешно, но сразу отпала возможность, что он сейчас покинет "Гент". У него были предложения из Англии, Испании, Италии. Но когда стало известно о сделке, то было понятно, что он остается до конца сезона. А после Евро-2020 "Гент" уже может продать его. Реабилитация продлится еще месяц, а 5 марта он вернется к беговой работе", – рассказал Игорь Цыганык.

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Добавим, что "Гент" сейчас борется за победу в чемпионате Бельгии. Поэтому сохранение нападающего до конца сезона значительно повышает шансы команды. А при условии успешного выступления Яремчука на Евро-2020, его цена может возрасти. Поэтому "Гент" может заработать значительно больше, чем 20 миллионов евро.