Форвард сборной Украины перешел в клуб второй турецкой лиги
Украинский нападающий Евгений Селезнев продолжит карьеру в Турции. Игрок подписал контракт с "Бурсаспором".
Селезнев перешел в "Бурсаспор" как свободный агент. Испанская "Малага" еще летом расторгла с ним контракт.
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Стоит добавить, что "Бурсаспор" в сезоне 2009/10 сенсационно стал чемпионом Турции. Впоследствии команда даже доходила до финала Кубка Турции в 2015 году. Однако в предыдущем сезоне клуб занял 16-е место в чемпионате и вылетел в низшую лигу.
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