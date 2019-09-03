Форвард сборной Украины перешел в клуб второй турецкой лиги

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Евгений Селезнев
Евгений Селезнев

Украинский нападающий Евгений Селезнев продолжит карьеру в Турции. Игрок подписал контракт с "Бурсаспором".

Селезнев перешел в "Бурсаспор" как свободный агент. Испанская "Малага" еще летом расторгла с ним контракт.

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Стоит добавить, что "Бурсаспор" в сезоне 2009/10 сенсационно стал чемпионом Турции. Впоследствии команда даже доходила до финала Кубка Турции в 2015 году. Однако в предыдущем сезоне клуб занял 16-е место в чемпионате и вылетел в низшую лигу.

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Теги: Футбол Спорт Трансферы Евгений Селезнев
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