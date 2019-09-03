Форвард сборной Украины перешел в клуб второй турецкой лиги

Украинский нападающий Евгений Селезнев продолжит карьеру в Турции. Игрок подписал контракт с "Бурсаспором".

Селезнев перешел в "Бурсаспор" как свободный агент. Испанская "Малага" еще летом расторгла с ним контракт.

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Büyük Bursaspor Ailesine Hoş Geldiniz!

Mamadou Diarra,Burak Altıparmak,Selçuk Şahin,Igor Silva,Özer Hurmacı ve Yevgen Seleznov #YenidenZirveye pic.twitter.com/sMZlW4h1gs — Bursaspor (@BursasporSk) September 2, 2019

Стоит добавить, что "Бурсаспор" в сезоне 2009/10 сенсационно стал чемпионом Турции. Впоследствии команда даже доходила до финала Кубка Турции в 2015 году. Однако в предыдущем сезоне клуб занял 16-е место в чемпионате и вылетел в низшую лигу.