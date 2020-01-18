Форвард сборной Украины Роман Яремчук травмирован и пропустит первый матч "Гента"

Нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук не поможет команде в первом матче чемпионата. Причина – травма у игрока.

Как говорится на сайте "Гента", игрок точно не сыграет против "Мускорна". Матч запланирован на субботу, 18 января. Сыграет ли Яремчук в следующем матче – тоже пока неизвестно.

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"Яремчук еще не тренируется на поле, он упорно работает над возвращением. Мы сознательно дали ему немного отдохнуть после зимнего перерыва, потому что у него было повреждение ахиллова сухожилия. В 2019 году он сыграл 40 матчей и это накладывало значительные нагрузки. Мы внимательно следим за ним, и в ближайшие дни увидим, сможет ли он возобновить тренировки", – заявил главный тренер команды Йесс Торуп.

Стоит отметить, что "Гент" не хочет рисковать здоровьем Яремчука, ведь рассчитывает на него в матчах плей-офф. Кроме того, сам нападающий хочет выступить за сборную Украины на Евро-2020, поэтому должен подойти к чему времени в прекрасной форме.

Заинтересованность в том, чтобы Яремчук себя хорошо проявил на Евро-2020 и в "Генте". Клуб готов продать нападающего за минимум 15 миллионов евро летом.

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