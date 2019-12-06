Форвард сборной Украины забил победный гол в Кубке Турции: видео

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Артем Кравец / Фото из открытых источников

Украинский форвард "Кайсериспора" Артем Кравец, забил победный мяч своей команды в матче 1/16 Кубка Турции против "Манниса" (3: 2), который выступает в третьем дивизионе.

Кайсериспор – Манниса 3:2

Голы: Кула, 22, Алкурт, 49, Кравец, 51 – Гючлу, 66 (пен.), Финдик, 75

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Портной отличился на 51-й минуте, сделав счет 3:0. На 72-й минуте его заменил Фуркан Шахин.

Именно Кравец стал автором третьего взятия ворот, которое позволило его команде одержать победу в первом раунде двухматчевого противостояния, которое будет завершено 19 декабря, когда "Кайсериспор" отправится в гости к сопернику.

Видео гола Кравца

К слову, из-за операции на спине Кравец пропустил старт сезона и вернулся на поле лишь в минувшее воскресенье – он вышел на замену в конце матча 13-го тура чемпионата Турции против "Бешикташа" (1:4).

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Турции Новости Спорта Спорт Футбол
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