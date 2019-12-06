Форвард сборной Украины забил победный гол в Кубке Турции: видео

Украинский форвард "Кайсериспора" Артем Кравец, забил победный мяч своей команды в матче 1/16 Кубка Турции против "Манниса" (3: 2), который выступает в третьем дивизионе.

Кайсериспор – Манниса 3:2

Голы: Кула, 22, Алкурт, 49, Кравец, 51 – Гючлу, 66 (пен.), Финдик, 75

Смотрите также: Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины отличился дебютным голом за европейский клуб: видео

Портной отличился на 51-й минуте, сделав счет 3:0. На 72-й минуте его заменил Фуркан Шахин.

Именно Кравец стал автором третьего взятия ворот, которое позволило его команде одержать победу в первом раунде двухматчевого противостояния, которое будет завершено 19 декабря, когда "Кайсериспор" отправится в гости к сопернику.

Видео гола Кравца

GOL! Kayserispor 3 - 0 Manisa Futbol Kulübü



️51' Artem Kravets pic.twitter.com/qY14oWR2BO — Fotomaç (@fotomac) 5 декабря 2019 г.

К слову, из-за операции на спине Кравец пропустил старт сезона и вернулся на поле лишь в минувшее воскресенье – он вышел на замену в конце матча 13-го тура чемпионата Турции против "Бешикташа" (1:4).