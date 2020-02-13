Форвард "Шахтера" может переехать в американский клуб

Донецкий "Шахтер" может отправить своего нападающего в США. Речь идет о Владиславе Вакуле, который имеет предложение от одного из клубов чемпионата США (МЛС).

Footballhub сообщает, что "Шахтеру" сделали предложение об аренде 20-летнего форварда.

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"Горнякам" предлагают соглашение на один сезон (в МЛС он длится с марта до октября). Также клуб из США хочет иметь опцию выкупа игрока.

Владислав Вакула первую часть сезона провел в "Мариуполе". Права на игрока принадлежат "Шахтеру".

Зимние сборы Вакула провел с "Шахтером", но не попал в заявку дончан на Лигу Европы.

Уже 20 февраля "Шахтер" в 1/16 финала сыграет с португальской "Бенфикой".

В этом сезоне Вакула принял участие в 19-и официальных поединках, в которых забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Также Вакула является игроком сборной Украины U-21.