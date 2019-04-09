Форварда "Барселоны" оштрафовали на немалую сумму за беспорядок

Нападающий испанской "Барселоны" Усман Дембеле будет вынужден заплатить штраф за то, что оставил беспорядок в арендованном доме. Игроку придется выложить 10 тысяч евро за это.

Усман Дембеле перешел из дортмундской "Боруссии" в "Барселону" летом 2017 года. В Германии француз жил в арендованном доме. И когда покинул его, то оставил после себя кучи мусора. Следовательно владелец дома Герд Вайссенберг подал в суд, требуя возмещения в размере 21 тысячи евро.

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"Дом представлял из себя буквально мусорный бак. Мусор был в каждой комнате. Когда я в первый раз зашел внутрь, то испытал шок. Этот дом мне достался от родителей, вот почему я так расстроен. Менеджер футболиста как-то раз предложил мне снести дом и построить новый.

Такого высокомерия я в жизни не встречал", – сказал Вайссенберга.



Горы мусора в доме после Усмана Дембеле

Суд принял доказательства Вайссенберга и постановил, что игрок должен заплатить владельцу дома 10 тысяч евро. Об этом сообщает Bild.

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Стоит добавить, что это не такая уж и большая сумма для Дембеле. Игрок зарабатывает 12 миллионов евро в год в "Барселоне", или же почти 33 тысячи евро в день. Следовательно, чтобы оплатить этот штраф, ему следует поработать лишь треть дня. Сам трансфер нападающего обошелся "Барселоне" в 105 миллионов евро.