Фото дня: Мораес впервые надел форму сборной Украины

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Мораес прибыл в расположение сборной Украины
Мораес прибыл в расположение сборной Украины / Footboom.com

Новоиспеченный игрок сборной Украины по футболу Жуниор Мораес прибыл в расположение команды и получил комплект формы.

Он надел тренировочный костюм с трезубцем на груди и это первое появление Мораеса в официальной форме Украины. Соответствующее фото появилось в Instagram-аккаунте Федерации футбола Украины.

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@jrmoraes10 приєднався до команди! #МиЗбірна

Публикация от ФФУ/FFU (@ffukraine)

Сегодня около 11 часов Жуниор Мораес, которого Андрей Шевченко вызвал для подготовки к стартовым матчам Евро-2020, прибыл в расположение сборной Украины в отеле "Хилтон". Игрока встретили администраторы сборной и представители пресс-службы ФФУ. Жуниор сразу же получил экипировку – свободным был комплект с 18 номером, что, впрочем, не означает, что у новичка будет именно такой игровой номер,
говорится в сообщении.

Накануне Мораес получил украинский паспорт, соответствующий указ подписал Президент Украины Петр Порошенко.

А во вторник, 19 марта, Мораес получил дебютный вызов в сборную Украины и прибыл в расположение команды.

Уже 22 марта сборная Украины сыграет первый матч квалификации Евро-2020. На выезде украинцы будут противостоять сборной Португалии. А 25 марта сборная Украины тоже на выезде сыграет против Люксембурга.

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Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Португалия Сборная Украины по футболу Жуниор Мораес
Источник: 24 Канал
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