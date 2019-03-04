Фран Соль прокомментировал травму, которую получил в матче за "Динамо"

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Фран Соль поблагодарил за поддержку фанатам
Фран Соль поблагодарил за поддержку фанатам / Сегодня

Испанский нападающий Фран Соль пропустит ближайшие матчи киевского "Динамо". Футболисту должны сделать операцию из-за травмы плеча.

Об этом сам футболист написал у себя в Instagram. При этом сделал это на трех языках – испанском, английском и украинском (хоть и с ошибками).

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"Худшие прогнозы подтверждены, и мне придется сделать операцию после травмы плеча... Я не могу быть более печальным, несмотря на прекрасные моменты, которые я пережил после перехода в "Динамо". Всем спасибо за поддержку", – написал Соль.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los peores pronósticos se confirman y voy a tener que pasar por quirofano por una lesión de hombro... no puedo estar más triste después del momento tan bonito que estaba viviendo con el @fc_dynamo_kyiv . Es lo que hay...a mirar hacia delante... gracias de antemano por los mensajes de ánimo. The worst predictions are confirmed and I'll have to go through surgery for a shoulder injury ... I can not be sadder after the beautiful moment I was living with the @fc_dynamo_kyiv. It is what it is ... looking forward is the key... thanks in advance for the messages of encouragement. Найгірші прогнози підтверджені, і мені доведеться пройти операцію для травми плеча ... Я не можу бути сумнішим після прекрасного моменту, коли я жив з @fc_dynamo_kyiv. завчасно дякую за заохочення.

Допис, поширений Fran Sol Ortiz (@frank_sol9)

Уже в четверг, 7 марта, "Динамо" сыграет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Челси". Игра состоится в Лондоне. Ответный матч запланирован на 14 марта. Между этими матчами "Динамо" сыграет дерби против "Арсенал-Киев" 10 марта. 17 марта команда сыграет с "Олимпиком" в чемпионате Украины.

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Теги: Новости Спорта Динамо Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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