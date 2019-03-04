Фран Соль прокомментировал травму, которую получил в матче за "Динамо"
Испанский нападающий Фран Соль пропустит ближайшие матчи киевского "Динамо". Футболисту должны сделать операцию из-за травмы плеча.
Об этом сам футболист написал у себя в Instagram. При этом сделал это на трех языках – испанском, английском и украинском (хоть и с ошибками).
Читайте также: Вымученная победа "Шахтера", потеря "Динамо", львовское дерби: главные итоги 20-го тура УПЛ
"Худшие прогнозы подтверждены, и мне придется сделать операцию после травмы плеча... Я не могу быть более печальным, несмотря на прекрасные моменты, которые я пережил после перехода в "Динамо". Всем спасибо за поддержку", – написал Соль.
Уже в четверг, 7 марта, "Динамо" сыграет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Челси". Игра состоится в Лондоне. Ответный матч запланирован на 14 марта. Между этими матчами "Динамо" сыграет дерби против "Арсенал-Киев" 10 марта. 17 марта команда сыграет с "Олимпиком" в чемпионате Украины.
- Фран Соль получил травму в матче против "Десны". Футболист неудачно приземлился на газон, после чего ему понадобилась помощь медиков.
- В киевском клубе не сообщают ни детали травмы, ни срока восстановления игрока. По предварительным данным, "Динамо" осталось без Соля на два месяца.
- В понедельник, 4 марта, футболист должен отправиться в Барселону на обследование. По его итогам станет известен точный диагноз, а также сроки возврата форварда на поле