France Football назвал символическую сборную десятилетия
Авторитетное спортивное издание France Football (именно оно вручает награду лучшему футболисту "Золотой мяч") назвало свою сборную уходящего десятилетия.
Основным критерием при попадании в список стало присутствие игроков в топ-10 при голосовании за "Золотой мяч" за последние 10 лет.
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В сборную десятилетия вошли вратарь Икер Касильяс (Испания), защитники Филипп Лам (Германия), Вирджил ван Дейк (Нидерланды), Серхио Рамос (Испания), Марсело (Бразилия), полузащитники Хави (Испания), Лука Модрич (Хорватия), Андрес Иньеста (Испания), нападающие Лионель Месси (Аргентина), Криштиану Роналду (Португалия), Неймар (Бразилия).
Сборная лучших игроков десятилетия по версии France Football (иллюстрация: France Football)