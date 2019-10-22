France Football объявил номинантов на "Золотой мяч"

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France Football объявил часть номинантов на "Золотой мяч"
France Football объявил часть номинантов на "Золотой мяч" / France Football

Журнал France Football объявил часть имен номинантов на "Золотой мяч". Всего будет 70 претендентов на престижную награду.

В первой пятерке претендентов нападающий Садьо Мане ("Ливерпуль"), форвард Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), полузащитник Фрэнки де Йонг ("Барселона"), вратарь Уго Льорис ("Тоттенхэм") и хавбек Тадич ( "Аякс").

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Во вторую пятерку попали нападающий Килиан Мбаппе (ПСЖ), защитник Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль"), полузащитник Донни ван де Бек ("Аякс"), форвард Обамеянг ("Арсенал") и голкипер Марк -Андрей тер Стеген ("Барселона").

Третью пятерку сформировали нападающий Криштиану Роналду ("Ювентус"), вратарь Алиссон ("Ливерпуль"), защитник Маттейс где Лигт ("Ювентус"), Карим Бензема ("Реал") и хавбек Вейналдум ("Ливерпуль").

В четвертую пятерку были включены защитник Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), полузащитник Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), нападающий Сон Хин Мин ("Тоттенхэм"), форварды Роберт Левандовски ("Бавария") и Фирмино ("Ливерпуль").

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Также на награду претендуют Рияд Марез ("Манчестер Сити", Алжир), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия), Калиду Кулибали ("Наполи", Сенегал), Гризманн ("Атлетико" / "Барселона", Франция) , Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет), Эден Азар ("Челси" / "Реал", Бельгия), Маркиньос (ПСЖ, Бразилия), Жоау Фелиш ("Бенфика" / "Атлетико", Португалия), Стерлинг ("Манчестер Сити", Англия).

Церемония награждения состоится 2 декабря в театре Шатле в Париже.

2 декабря будет вручен женский "Золотой мяч", награда лучшему игроку моложе 21 года и новый приз лучшему вратарю мира имени Льва Яшина.

В прошлом году "Золотой мяч" выиграл полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич. В этом году Лука не номинирован на награду. Впервые за 26 лет на "Золотой мяч" не номинирован его действующий обладатель.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Криштиану Роналду Лионель Месси
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