Де Лигт – Лучший молодой футболист, Алиссон – вратарь: результаты церемонии France Football

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Результаты церемонии France Football

В Париже (Франция) 2 декабря происходит награждение лучших тренеров, футболистов и футболисток 2019 года. Результаты церемонии – в материале Спорт24.

Лучший молодой игрок – Маттейс де Лигт ("Ювентус", сборная Нидерландов)

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Премия Льва Яшина лучшему вратарю – Алиссон ("Ливерпуль", сборная Бразилии)

Лучшая футболистка – Меган Рапино ("Рейн", сборная США)

Лучший футболист – Лионель Месси ("Барселона", сборная Аргентины)

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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