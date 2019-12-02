Де Лигт – Лучший молодой футболист, Алиссон – вратарь: результаты церемонии France Football
В Париже (Франция) 2 декабря происходит награждение лучших тренеров, футболистов и футболисток 2019 года. Результаты церемонии – в материале Спорт24.
Лучший молодой игрок – Маттейс де Лигт ("Ювентус", сборная Нидерландов)
Читайте также: "Футбольные звезды Украины 2019": Шевченко стал лучшим тренером Украины, Пятов – вратарем
Премия Льва Яшина лучшему вратарю – Алиссон ("Ливерпуль", сборная Бразилии)
Лучшая футболистка – Меган Рапино ("Рейн", сборная США)
Лучший футболист – Лионель Месси ("Барселона", сборная Аргентины)
Новость дополняется...
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии