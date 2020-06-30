Когда сборная Украины сыграет перенесенные матчи с Францией и Польшей: новая дата
Товарищеские матчи сборной Украины с Францией и Польшей могут произойти в 2020 году. Команда Андрея Шевченко проведет спарринги осенью.
Когда состоятся матчи
Как сообщает Sport Arena, контрольный матч с французами может пройти 7 октября, с поляками – 11 ноября.
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Впрочем, это произойдет, если переговоры будут успешными. Где пройдут матчи, не сообщается.
Поединки были запланированы на 27 и 31 марта соответственно. Оба спарринга должны были пройти на выезде для команды Андрея Шевченко.
Поединки были перенесены из-за пандемии COVID-19.
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Первый матч после длительного перерыва сборная Украины должна провести 3 сентября. "Сине-желтых" ожидает встреча со Швейцарией в Лиге наций.
Также соперниками Украины будут Испания и Германия.
В период с 2020 до 2020 года домашние поединки сборной Украины будут проходить в восьми городах.
После длительного перерыва команда вернется в Ужгород и Полтаву.