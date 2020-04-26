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Франция назвала дату возобновления футбольного сезона, в Италии возникли проблемы

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Франция назвала дату возобновления футбольного сезона, в Италии возникли проблемы
Франция назвала дату возобновления футбольного сезона, в Италии возникли проблемы / facebook.com/PSG

Французская Лига 1 и итальянская Серия A планируют восстановить футбольный сезон в июне. Если во Франции назвали предварительные даты рестарта сезона, то в Италии возникли проблемы.

Сезон во Франции, который был приостановлен из-за COVID-19, могут восстановить двумя финалами национальных кубков, сообщает ESPN.

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Как сообщил глава Федерации футбола страны Ноэль Ле Гре, финал Кубка Франции между ПСЖ и "Сент-Этьеном" может пройти 13 или 20 июня, а через три дня может состояться финал Кубка лиги между парижанами и "Лионом".

Дату возобновления чемпионата еще предстоит определить, но мы могли бы немного изменить календарь, чтобы сначала провести финалы кубков,
– сказал Ле Гре.

Возобновление сезона Лиги 1 предварительно запланировано на 17 июня.

Во Франции зафиксированы 161 665 случаев заражения COVID-19. 26 384 человека умерли.

В то же время клубы Серии А столкнулись с проблемой выполнения протокола возобновления чемпионата.

17 из 20 команд не могут организовать предсезонные лагеря, обеспечив их необходимым количеством тестов на коронавирус.

Только "Ювентус", "Лацио" и "Дженоа" полностью соответствуют требованиям чиновников.

Жесткий карантин в Италии закончится 3 мая. Серия A может восстановиться в июне. В Италии коронавирус обнаружили у 195 351 человека, умерло более 26 тысяч человек.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Коронавирус COVID-19 Футбол Новости Спорта Спорт Новости Франции Серия А
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