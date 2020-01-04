Французский клуб ошибочно пригласил болельщиков на кладбище вместо стадиона

Клуб французской Лиги 2 "Нанси" нестандартно поздравил болельщиков с Новым годом. Клуб разослал болельщикам листовки с картой города и координатами, которые должны были указать на домашнюю арену команды "Стад Марсель Пико", и сообщением: "Мое место здесь".

Однако присланные координаты отправляли на городское кладбище, сообщает Goal.com.

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Как только в клубе заметили ошибку, пресс-служба "Нанси" принесла болельщикам извинения.

"Нанси" хочет успокоить своих подписчиков и партнеров. Поздравительная открытка, опубликованная во вторник вечером, была электронным макетом. Когда он был создан, стадион был перемещен на карту, и его координаты GPS были изменены.

Координаты в поздравительной открытке, которая будет отправлена ​​в ближайшие дни, точно приведут вас к домашнему стадиону команды,

– говорится в заявлении клуба.



Поздравительная открытка / фото: Goal.com

В соцсетях информация об ошибке "Нанси" быстро стала популярной. Некоторые фанаты даже писали, что эта мысль имеет значение из-за неудачного сезона клуба.

"Нанси" пока в Лиге 2 занимает только 10-ю строчку. Клуб вылетел во вторую лигу Франции в 2017 году.