Французский клуб уволил тренера после 10 позорных поражений подряд

Руководство французского футбольного клуба "Тулуза" уволило главного тренера команды Антуана Комбуаре. Причина – неудовлетворительные результаты.

Комбуаре проработал в "Тулузе" почти три месяца. Он возглавил команду 14 октября. И даже выиграл с ней первый матч – дома против "Лилля". В следующей игре было поражение от "Ренна" на выезде. Однако через три дня он победил "Ниор" в Кубке лиги.

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А уже после этого команда потерпела десять поражений подряд. Восемь из них пришлось на матчи чемпионата. Поэтому "Тулуза" засела на дне турнирной таблице – 12 очков после 19 туров. Команда вылетела из Кубка лиги, уступив на выезде "Лиону".

И последней каплей стало поражение от "Сен-Приве" в Кубке Франции. Стоит отметить, что эта команда представляет Насьональ 2 – четвертый по силе футбольный дивизион во Франции.

Пока команду к следующему матчу будет готовить Денис Занко. Кто возглавит "Тулузу" – пока неизвестно.