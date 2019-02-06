Французский "Нант" требует у "Кардиффа" заплатить за пропавшего Эмилиано Сала
Французский "Нант" требует от "Кардиффа" оплатить трансфер форварда Эмилиано Салы, который разбился над Ла-Маншем сразу после оформления трансфера.
Французский клуб требует, чтобы клуб из Уэльса уплатил 17 млн евро.
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"Кардифф" не погасил первый запланированный платеж, до того момента пока они не будут удовлетворены документацией, сообщает BBC. До трагедии трансфер футболиста "Нант" оценил в 20 млн евро.
Что случилось с Эмилиано Сала
- Вечером 21 января над Ла-Маншем пропал самолет с футболистом Эмилиано Сала. Он направлялся из Нанта в Кардифф, где с местной командой подписал контракт.
- Пилот самолета перед исчезновением просил об экстренной посадке.
- Спасателям удалось найти лишь обломки металла вблизи места возможной катастрофы. Однако тогда не было известно, принадлежат ли они самолету.
- 24 января полиция официально прекратила операцию по поиску пропавшего самолета, на борту которого находился Эмилиано Сала.
- После этого поисками пропавшего самолета и футболиста с пилотом начали заниматься частные лица. Для этого семья Эмилиано Сала и все неравнодушные собрали деньги.
- Вечером 3 февраля они сообщили о находке обломков самолета. Впоследствии стало известно, что среди обломков есть и тело.
Источник: 24 Канал
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