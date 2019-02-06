Французский "Нант" требует у "Кардиффа" заплатить за пропавшего Эмилиано Сала

Французский "Нант" требует от "Кардиффа" оплатить трансфер форварда Эмилиано Салы, который разбился над Ла-Маншем сразу после оформления трансфера.

Французский клуб требует, чтобы клуб из Уэльса уплатил 17 млн евро.

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"Кардифф" не погасил первый запланированный платеж, до того момента пока они не будут удовлетворены документацией, сообщает BBC. До трагедии трансфер футболиста "Нант" оценил в 20 млн евро.

Nantes have demanded payment from Cardiff City over the £15m transfer of Emiliano Sala https://t.co/9FztwhgegG pic.twitter.com/tqChJDQ0ec — BBC Sport (@BBCSport) 6 февраля 2019 г.

Что случилось с Эмилиано Сала​

Вечером 21 января над Ла-Маншем пропал самолет с футболистом Эмилиано Сала. Он направлялся из Нанта в Кардифф, где с местной командой подписал контракт.

Пилот самолета перед исчезновением просил об экстренной посадке.

Спасателям удалось найти лишь обломки металла вблизи места возможной катастрофы. Однако тогда не было известно, принадлежат ли они самолету.

24 января полиция официально прекратила операцию по поиску пропавшего самолета, на борту которого находился Эмилиано Сала.

После этого поисками пропавшего самолета и футболиста с пилотом начали заниматься частные лица. Для этого семья Эмилиано Сала и все неравнодушные собрали деньги.

Вечером 3 февраля они сообщили о находке обломков самолета. Впоследствии стало известно, что среди обломков есть и тело.

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