Французский "Нант" требует у "Кардиффа" заплатить за пропавшего Эмилиано Сала

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Эмилиано Сала
Эмилиано Сала / twitter.com

Французский "Нант" требует от "Кардиффа" оплатить трансфер форварда Эмилиано Салы, который разбился над Ла-Маншем сразу после оформления трансфера.

Французский клуб требует, чтобы клуб из Уэльса уплатил 17 млн евро.

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"Кардифф" не погасил первый запланированный платеж, до того момента пока они не будут удовлетворены документацией, сообщает BBC. До трагедии трансфер футболиста "Нант" оценил в 20 млн евро.

 

 

Что случилось с Эмилиано Сала​

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Теги: Спорт Футбол Трансферы Пропал Эмилиано Сала
Источник: 24 Канал
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