Франка Рибери дисквалифицировали на три матча чемпионата Италии из-за стычки с арбитром

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Франка Рибери дисквалифицировали на три матча чемпионата Италии из-за стычки с арбитром

Французского полузащитника "Фиорентины" Франка Рибери дисквалифицировали на три матча чемпионата Италии. Это произошло после игры против "Лацио".

"Фиорентина" проиграла домашний матч против "Лацио", пропустив гол на 89-й минуте. При этом уже в компенсированное арбитром время римляне получили право на пенальти, однако Кайседо не реализовал удар с отметки.

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Видеообзор матча Фиорентина – Лацио

Рибери не понравилось судейство в этом матче. Поэтому после игры он решил выразить свое недовольство помощнику арбитра. Но словесной перепалки футболисту оказалось мало, и он несколько раз толкнул Маттео Пассера. Именно за это столкновение Рибери и получил дисквалификацию. По сообщению Football Italia, игрок пропустит следующие три матча чемпионата Италии – против "Сассуоло", "Пармы" и "Кальяри".

Сам Рибери извинился за свое поведение после матча.

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол
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