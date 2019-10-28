Франка Рибери дисквалифицировали на три матча чемпионата Италии из-за стычки с арбитром

Французского полузащитника "Фиорентины" Франка Рибери дисквалифицировали на три матча чемпионата Италии. Это произошло после игры против "Лацио".

"Фиорентина" проиграла домашний матч против "Лацио", пропустив гол на 89-й минуте. При этом уже в компенсированное арбитром время римляне получили право на пенальти, однако Кайседо не реализовал удар с отметки.

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Видеообзор матча Фиорентина – Лацио

Рибери не понравилось судейство в этом матче. Поэтому после игры он решил выразить свое недовольство помощнику арбитра. Но словесной перепалки футболисту оказалось мало, и он несколько раз толкнул Маттео Пассера. Именно за это столкновение Рибери и получил дисквалификацию. По сообщению Football Italia, игрок пропустит следующие три матча чемпионата Италии – против "Сассуоло", "Пармы" и "Кальяри".

BREAKING NEWS: #Fiorentina winger Franck Ribery is given a three-match ban for his push on an official. More to follow... pic.twitter.com/Pk3IizybWU — footballitalia (@footballitalia) October 28, 2019

Сам Рибери извинился за свое поведение после матча.