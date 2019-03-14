Фуркад может завершить карьеру после окончания сезона

34-летний французский биатлонист Симон Фуркад не исключил вариант с завершением профессиональной карьеры после окончания нынешнего сезона.

Французский биатлонист занимает 35 место в общем зачете Кубка мира. Слова Симона цитирует Ski-Nordique.

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"Думаю, я хорошо показываю себя на лыжне, но не настолько, чтобы надеяться на высокие места. Мне бы хотелось выступать получше. Быть не в топ-20, а в топ-10. Скорее всего, чемпионат мира для меня закончен. Сейчас начну подготовку к следующему этапу Кубка мира в Осло", – сказал Фуркад-старший.

У меня было желание завершить карьеру в 2020 году в Антхольце. Там прошел мой первый чемпионат мира, там мог бы пройти и последний. Впрочем, не исключаю, что мировое первенство в Эстерсунде может стать для меня последним.

К слову, лучший результат в текущем сезоне для француза – 7 место в индивидуальной гонке на этапе в Кэнморе.

Спорт 24 писал, что на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде состоялась индивидуальная гонка у мужчин. Никто из украинцев не сумел удивить, показав не слишком удачные результаты. А победу одержал немец Арнд Пайффер.

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