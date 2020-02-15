Фуркад об отказе Логинова общаться со СМИ: Печально, что чемпион мира не хочет разговаривать

Александр Логинов (по центру) и Мартен Фуркад (справа) / EPA-EFE/ANDREA SOLERO

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал решение Александра Логинова отказаться от общения со СМИ на чемпионате мира-2020 в Антхольце.