Фуркад об отказе Логинова общаться со СМИ: Печально, что чемпион мира не хочет разговаривать
Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал решение Александра Логинова отказаться от общения со СМИ на чемпионате мира-2020 в Антхольце.
Логинов прошел мимо журналистов после финиша в спринте, но дал комментарий Международному союзу биатлонистов (IBU).
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"Печально, что чемпион мира не хочет разговаривать", – сказал Фуркад.
- Россиянин Александр Логинов стал чемпионом мира по биатлону в спринте. Украинец Дмитрий Пидручный замкнул топ-10.
- Добавим, что во время награждения француз Мартен Фуркад поздравил Александра Логинова – спортсмены пожали друг другу руки на пьедестале.
- В 2017 году во время награждения после смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене Логинов и Шипулин отказались пожимать руку Фуркаду, который во время гонки стал виновником падения Логинова.
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