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Фуркад об отказе Логинова общаться со СМИ: Печально, что чемпион мира не хочет разговаривать

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Александр Логинов (по центру) и Мартен Фуркад (справа) / EPA-EFE/ANDREA SOLERO

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал решение Александра Логинова отказаться от общения со СМИ на чемпионате мира-2020 в Антхольце.

Логинов прошел мимо журналистов после финиша в спринте, но дал комментарий Международному союзу биатлонистов (IBU).

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"Печально, что чемпион мира не хочет разговаривать", – сказал Фуркад.

  • Россиянин Александр Логинов стал чемпионом мира по биатлону в спринте. Украинец Дмитрий Пидручный замкнул топ-10.
  • Добавим, что во время награждения француз Мартен Фуркад поздравил Александра Логинова – спортсмены пожали друг другу руки на пьедестале.
  • В 2017 году во время награждения после смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене Логинов и Шипулин отказались пожимать руку Фуркаду, который во время гонки стал виновником падения Логинова.
Чемпионат мира по биатлону-2020: онлайн-трансляция
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости России Новости Спорта Чемпионат мира по биатлону Спорт Новости биатлона
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