Фуркад уверенно выиграл индивидуальную гонку, Пидручный – 20-й

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Мартен Фуркад / champion.com.ua

В шведском Эстерсунде завершилась мужская индивидуальная гонка (20 километров). Уверенную победу одержал француз Мартен Фуркад.

Залогом победы Симона Фуркада стала отличная стрельба и отличная скорость. Три огневых рубежа француз преодолел без промахов. Единственную ошибку Мартен допустил на последней стойке, однако она не помешала ему выиграть "индивидуалку".

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С первого до четвертого места гонку завершили французы. Вторую позицию занял Симон Детье, а третью-Кентен Фийон-Мае. Четвертым финишировал Эмильен Жаклен.

Лучше всего из представителей Украины выступил Дмитрий Пидручный. С тремя промахами Дмитрий проиграл Фуркаду более 4 минуты и занял 20-е место.

Артем Прима с четырьмя ошибками на огневых рубежах завершил индивидуальную гонку в очках 38 позиция. Руслан Ткаленко с тремя кругами штрафа оказался на 54 месте.

Артем Тищенко не сумел закрыть только две мишени, но финишировал 74-м. Хуже всего с украинцев гонку провел Антон Дудченко. Причиной неудачи Антона стали 5 промахов. Дудченко финишировал 84-м.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Артем Прима Дмитрий Пидручный Новости биатлона Руслан Ткаленко Артем Тищенко
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