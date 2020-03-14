Фуркад выиграл последнюю гонку в карьере, но проиграл большой Хрустальный глобус норвежцу Бё

В Контиолахти (Финляндия) состоялась последняя мужская гонка в рамках биатлонного сезона 2019/2020. Победу в гонке-преследовании получил француз Мартен Фуркад. Большой Хрустальный глобус как лучшему биатлонисту сезона достался норвежцу Иоганнесу Бё.

Результаты гонки

1. Мартен Фуркад (Франция)

2. Кантен Фийон-Майя (Франция)

3. Эмильен Жаклен (Франция)

...

16. Дмитрий Пидручный (Украина)

17. Артем Прима (Украина)

44. Руслан Ткаленко (Украина)

Читайте также Херрманн победила в спринте и выиграла Хрустальный глобус, Семеренко – 14-я

Борьба за победу

Кроме борьбы за награды, в гонке разыгрывался малый Хрустальный глобус в зачете гонок-преследований и большой Хрустальный глобус – награда лучшему биатлонисту сезона.

Перед стартом в общем зачете Мартен Фуркад, который объявил о завершении карьеры, выигрывал в Иоганнеса Бё 10 очков. Но преимуществом норвежца было то, что он стартовал первым, а Мартен – вторым.

После первой стрельбы Мартен сократил отставание от Бё до семи секунд благодаря быстрой стрельбе. Интрига закрутилась после второй "лежки".

Фуркад и Жаклен отработали чисто, а Бё пошел на штрафной круг и уже проиграл 20 секунд лидерам.

На первой стойке в Бё появилась возможность сократить отставание, ведь Фуркад и Жаклен синхронно зашли на штрафной круг. Но Бё допустил до 3 промаха и практически убил свои шансы на победу.

На последней стрельбе Фуркад не закрыл две мишени, а Жаклен – три. Бё благодаря чистой стрельбе поднялся на четвертую строчку, которая позволяла ему выиграть большой Хрустальный глобус.

Из-за досрочного завершения сезона каждом биатлонисту отнимали очки за две худшие гонки.

Бё нужно было финишировать не ниже 4-го места, даже если Фуркад выигрывает гонку. Со своей задачей Иоганнес справился, финишировав 4-м.

Последнюю гонку в карьере выиграл Мартен Фуркад. На подиуме ему компанию составили земляки Кантен Фийон-Майя и Эмильен Жаклен, которые финишировали вторым и третьим соответственно.

He began his career with a pursuit win and ended it with one too! A great final victory for @martinfkde in the #KON20 men pursuit. Watch it again onhttps://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/bJGXh9jw89 — IBU World Cup (@IBU_WC) March 14, 2020

Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram.