Фуркад выиграл последнюю гонку в карьере, но проиграл большой Хрустальный глобус норвежцу Бё
В Контиолахти (Финляндия) состоялась последняя мужская гонка в рамках биатлонного сезона 2019/2020. Победу в гонке-преследовании получил француз Мартен Фуркад. Большой Хрустальный глобус как лучшему биатлонисту сезона достался норвежцу Иоганнесу Бё.
Результаты гонки
1. Мартен Фуркад (Франция)
2. Кантен Фийон-Майя (Франция)
3. Эмильен Жаклен (Франция)
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16. Дмитрий Пидручный (Украина)
17. Артем Прима (Украина)
44. Руслан Ткаленко (Украина)
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Борьба за победу
Кроме борьбы за награды, в гонке разыгрывался малый Хрустальный глобус в зачете гонок-преследований и большой Хрустальный глобус – награда лучшему биатлонисту сезона.
Перед стартом в общем зачете Мартен Фуркад, который объявил о завершении карьеры, выигрывал в Иоганнеса Бё 10 очков. Но преимуществом норвежца было то, что он стартовал первым, а Мартен – вторым.
После первой стрельбы Мартен сократил отставание от Бё до семи секунд благодаря быстрой стрельбе. Интрига закрутилась после второй "лежки".
Фуркад и Жаклен отработали чисто, а Бё пошел на штрафной круг и уже проиграл 20 секунд лидерам.
На первой стойке в Бё появилась возможность сократить отставание, ведь Фуркад и Жаклен синхронно зашли на штрафной круг. Но Бё допустил до 3 промаха и практически убил свои шансы на победу.
На последней стрельбе Фуркад не закрыл две мишени, а Жаклен – три. Бё благодаря чистой стрельбе поднялся на четвертую строчку, которая позволяла ему выиграть большой Хрустальный глобус.
Из-за досрочного завершения сезона каждом биатлонисту отнимали очки за две худшие гонки.
Бё нужно было финишировать не ниже 4-го места, даже если Фуркад выигрывает гонку. Со своей задачей Иоганнес справился, финишировав 4-м.
Последнюю гонку в карьере выиграл Мартен Фуркад. На подиуме ему компанию составили земляки Кантен Фийон-Майя и Эмильен Жаклен, которые финишировали вторым и третьим соответственно.
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