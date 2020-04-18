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Фуркаду ошибочно вручили Большой хрустальный глобус, который должен был получить Иоганнес Бё

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Мартен Фуркад / Getty Images

Международная биатлонная организация (IBU) допустила ошибку при рассылке хрустальных глобусов. Таким образом, Большой глобус был отправлен Мартену Фуркаду, а глобус за индивидуальные гонки – Иоганнесу Бё.

Об этом сообщил сам француз на своей официальной странице в Instagram во время прямого эфира.

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Большой хрустальный глобус, который должны были отправить Иоганнесу, прислали мне. А глобус за индивидуальные гонки пришел ему. Я предложил ему оставить трофей – он был не особо против,
– рассказал Фуркад.

Фуркад в общем зачете Кубка мира-2019/20 занял второе место, хотя лидировал до последней гонки и выиграл ее. Но после вычета очков француз уступил норвежцу Иоганнесу Бё 2 очка.

  • 31-летний Фуркад – пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира (11 раз – в личных гонках), семикратный обладатель Кубка мира в общем зачете.
  • После гонки преследования на Кубке мира по биатлону в Контиолахти Мартен Фуркад завершил карьеру.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Новости биатлона
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