Фуркаду ошибочно вручили Большой хрустальный глобус, который должен был получить Иоганнес Бё
Международная биатлонная организация (IBU) допустила ошибку при рассылке хрустальных глобусов. Таким образом, Большой глобус был отправлен Мартену Фуркаду, а глобус за индивидуальные гонки – Иоганнесу Бё.
Об этом сообщил сам француз на своей официальной странице в Instagram во время прямого эфира.
Читайте также Сборную Украины по биатлону возглавит успешный иностранный тренер
Большой хрустальный глобус, который должны были отправить Иоганнесу, прислали мне. А глобус за индивидуальные гонки пришел ему. Я предложил ему оставить трофей – он был не особо против,
– рассказал Фуркад.
Фуркад в общем зачете Кубка мира-2019/20 занял второе место, хотя лидировал до последней гонки и выиграл ее. Но после вычета очков француз уступил норвежцу Иоганнесу Бё 2 очка.
- 31-летний Фуркад – пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира (11 раз – в личных гонках), семикратный обладатель Кубка мира в общем зачете.
- После гонки преследования на Кубке мира по биатлону в Контиолахти Мартен Фуркад завершил карьеру.
Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram
Читайте также
-
Лидер "Динамо" откровенно признался, что думает о трансфере в "Шахтер"сегодня , 11:14
-
"Шахтер" намерен возобновить тренировки на следующей неделесегодня , 13:51
-
Такое, как сейчас в Беларуси, со мной впервые в жизни, – экс-тренер "Зари" Вернидубсегодня , 13:00
-
Известный рефери, который судил бои с участием Кличко, Тайсона и Льюиса умер от коронавирусасегодня , 11:46
-
Новая дата боя Ломаченко, клуб УПЛ сократил зарплаты игрокам: главные новости спорта 17 апрелясегодня , 08:00
-
Американский боксер заявил, что не проиграет Ломаченко из-за цвета кожисегодня , 14:19