Фуркаду ошибочно вручили Большой хрустальный глобус, который должен был получить Иоганнес Бё

Международная биатлонная организация (IBU) допустила ошибку при рассылке хрустальных глобусов. Таким образом, Большой глобус был отправлен Мартену Фуркаду, а глобус за индивидуальные гонки – Иоганнесу Бё.

Об этом сообщил сам француз на своей официальной странице в Instagram во время прямого эфира.

Читайте также Сборную Украины по биатлону возглавит успешный иностранный тренер

Большой хрустальный глобус, который должны были отправить Иоганнесу, прислали мне. А глобус за индивидуальные гонки пришел ему. Я предложил ему оставить трофей – он был не особо против,

– рассказал Фуркад.

Фуркад в общем зачете Кубка мира-2019/20 занял второе место, хотя лидировал до последней гонки и выиграл ее. Но после вычета очков француз уступил норвежцу Иоганнесу Бё 2 очка.

31-летний Фуркад – пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира (11 раз – в личных гонках), семикратный обладатель Кубка мира в общем зачете.

После гонки преследования на Кубке мира по биатлону в Контиолахти Мартен Фуркад завершил карьеру.

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram