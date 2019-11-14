Футболист сборной Украины выступил в защиту украинцев, которые едут играть в Россию

Центрбек сборной Украины по футболу Игорь Пластун, который представляет бельгийский "Гент", выступил в защиту украинских футболистов, которые идут играть в российский чемпионат.

Футболист сделал акцент на зарплатах в украинском футболе. Об этом Пластун рассказал в интервью Tribuna.com.

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Какие зарплаты получают футболисты в наших лучших клубах? По 5 тысяч гривен? Об этом мы не будем говорить. Лучше будем говорить, какие мы молодцы, как развиваем футбол и как идем в Европу. А на то, что на поверхности, будем закрывать глаза. А потом будем обвинять пацанов, которые поехали в Россию играть в футбол. Это маски. Вот они на самых высоких чинах,

– заявил Игорь Пластун.

Также защитник сборной Украины рассказал о своем отношении к войне на Донбассе:

Могу только сказать, что мне очень жаль людей и семьи погибших. И со стороны Украины, и точно так же со стороны России. Там точно так же сидит мать. Точно такая же, как и моя мать. Она переживает за своего сына, которого, возможно, отправляют в Донецк не по своей воле. И он там каким-то образом погибает. Вот это человеческая трагедия.

Напомним, что в четверг, 14 ноября, национальная команда Украины проводит товарищеский матч в Запорожье. Начало – в 19:00. Игорь Пластун выйдет в стартовом составе на этот поединок.